Kalıcı Ölüm Sistemi Watch Dogs Legion'ın Hikayesine Nasıl Etki Edecek?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senenin E3 fuarında da birçok oyun duyurusu ile karşılaşmıştık. Bu duyurular arasında akıllarda kalanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Watch Dogs Legion olmuştu. Etkileyici bir sunumla duyurulan yeni oyun, Brexit sonrasındaki Londra şehrinde geçecek ve bu defa bir değil DedSec örgütüne kazandırılacak birden fazla karakteri yöneteceğiz.

Watch Dogs Legion sunumunda en dikkat çeken özellik ise kalıcı ölüm (permadeath) sistemi olmuştu. Senaryo sırasında eğer bir karakterimiz ölürse, Game Over ekranı ile karşılaşmıyor ve karakterimizi tamamen kaybetmiş oluyoruz. Bu tabii ki bir soruyu da beraberinde getiriyor: Hikayede büyük bir önemi olan bir karakter ölürse ne olacak? Senaryonun akışı nasıl devam edecek?

Geliştirilme süreci devam ederken, zaman zaman yapılan röportajlar ile oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. GamingBolt tarafından yeni bir röportaj daha yapıldı. Yaratıcı Yönetmen Clint Hocking ile yapılan röportajda kalıcı ölümün Watch Dogs Legion senaryosuna nasıl bir etkisinin olacağı sorulmuş.

"Kalıcı ölüm oyuncu için dahil olacağı bir kumar. Sağlığınız sıfıra düştüğünde ciddi yaralanmış olacaksınız. Bu noktada her daim teslim olma ve hapse gönderilme fırsatı sunulacak. Sistematik olarak hapse giden ajanları kurtarabilir veya serbest kalmalarını bekleyebiliriz. Ama teslim olmayı seçmez ve savaşmaya devam ederseniz, o zaman kalıcı ölüm riskiyle karşı karşıya gelirsiniz." cevabını veren Hocking devam etti. "Her görev, her bir diyalog ve her ara sahne olası her karakter hesaba katılarak yazıldı. Karakterlerinizden birinin kaybı geridekilerin kaldıkları yerden devam edecekleri ve senaryonun ve hikayenin ilerleyeceği anlamına geliyor. Her bir karakterin kendi kök hikayesi - DedSec'e nasıl katıldıklarının hikayesi var ve ekibinize katıldıklarında, ana görevler ve genel anlatım bir ekip olarak DedSec'in hikayesi ve şehri ele geçirmek isteyen otoriter rejimin ortaya çıkışını durdurmak için nasıl ortaklaşa çalıştıklarının hikayesi olacak."

Watch Dogs Legion, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için 6 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.