Kaliforniya Mahkemesi: Apple Üzerini Aradığı Çalışanlarına Para Ödeyecek

Apple çalışanlarının 2013 yılında açtığı dava Kaliforniya Yüksek Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Apple, mesai sonlarında üzerini aradıkları çalışanları için ödeme yapacak.

Dava Sonuçlandı

2013 yılında açılan bu dava kapsamında çalışanlar her mesai sonunda el çantalarının, sırt çantalarıın, üzerlerinin ve hatta cüzdanlarının dahi arandığını, bunun zaman zaman uzun bir süreç aldığını ve bu süreçte herhangi bir ücretin ödenmediğini belirtti.

Örneğin bir grup çalışanın vardiyası sona ermiş olabilir. Buna karşın bir yöneticinin ya da güvenlik görevlisinin arama yapmasını beklemeleri gerekiyor. Çalışanlar bu sürecin bazen 45 dakika kadar sürebildiğini vurguladı.

2013 yılında açılan bu davaya bakan hakim 2015 yılında davayı reddetti. Buna karşın karara itiraz edildi ve temyize gidildi. Geçtiğimiz saatlerde açıklanan karara göre dava işçilerin lehine açıklandı. Apple, vardiyaların sonunda zorunlu aramalar yapmasına karşın harcanan zamana yönelik bir ücret ödemediği gerekçesi ile devlet yasasını ihlal etmiş sayıldı.

"Bu Doğru mu?"

Yani bu karara göre Apple, mesai sonlarında üzerini aradıkları çalışanlar için geçen sürede de çalışanlara ek ödeme yapacak. Başka bir diğer deyişle bu süre mesai süresine dahil edilecek.

Dava süresince Tim Cook'un bu uygulamadan habersiz olduğu ortaya çıktı. İki çalışan çantalarının ve üzerlerinin arandığına yönelik bir şikayeti doğrudan Cook'a ilettiğinde (2015) Cook, e-postayı insan kaynakları yöneticilerine iletti ve "Bu doğru mu?" diye sordu.

Bu arada kararın geriye dönük bir karar olduğunu belirtelim. Yani mevcut durumda geçmişte ödeme yapılmamış tüm çalışanları kapsıyor ve Apple için milyonlarca dolarlık bir gider anlamına geliyor.