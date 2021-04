Kaliforniya'dan Petrol Yasağı: 2045'e Kadar Durdurulacak

Kaliforniya'nın petrol yasağı dünya gündeminde. Daha önce Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından yapılan açıklamalarda, petrolden kurtulma hedefleri belirtilmişti. Yeni gelen raporda ise 2045 yılına kadar petrol ve gaz sondajının yasaklanacağı ifade edildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ülkenin en büyük petrol üreten eyaletlerinden birinde 2045 yılına kadar petrol ve gaz sondajını aşamalı olarak durdurma ve üç yıl içinde yeni çıkarma izinlerini yasaklama yönünde adımlar atmayı planlıyor.

Vali Newsom, petrol ve gaz çıkarmanın Kaliforniya'nın fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle çeliştiğini söyleyen çevreci aktivistler ve karşıt politikacıların baskısı altında.

Newsom yaptığı açıklamada, "Petrolün gelecekte bir rol oynamayacağını daha önce de belirttim ve benzer şekilde, Kaliforniya'nın petrolün ötesine geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaliforniya'daki petrol üretimi, kısmen katı çevre standartları nedeniyle 1980'lerden bu yana istikrarlı bir şekilde azaldı. Ancak hükümet verilerine göre eyalet, ABD'nin en büyük yedinci ham petrol üreticisi ve aynı zamanda ikinci en büyük petrol tüketicisi. Kaliforniya, ABD'nin rafinaj kapasitesinin onda birine ev sahipliği yapıyor.

We aren’t waiting for a clean energy future to arrive - we’re taking big steps to get there.



California will end fracking & is the first state to set a date to phase out all oil extraction. We are committed to a healthier future for CA families. https://t.co/46DhMlfpK5