Kaliforniya'dan Petrol Yasağı: 2045'e Kadar Durdurulacak

Kaliforniya'nın petrol yasağı dünya gündeminde. Daha önce Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından yapılan açıklamalarda, petrolden kurtulma hedefleri belirtilmişti. Yeni gelen raporda ise 2045 yılına kadar petrol ve gaz sondajının yasaklanacağı ifade edildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ülkenin en büyük petrol üreten eyaletlerinden birinde 2045 yılına kadar petrol ve gaz sondajını aşamalı olarak durdurma ve üç yıl içinde yeni çıkarma izinlerini yasaklama yönünde adımlar atmayı planlıyor.

Vali Newsom, petrol ve gaz çıkarmanın Kaliforniya'nın fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle çeliştiğini söyleyen çevreci aktivistler ve karşıt politikacıların baskısı altında.

Newsom yaptığı açıklamada, "Petrolün gelecekte bir rol oynamayacağını daha önce de belirttim ve benzer şekilde, Kaliforniya'nın petrolün ötesine geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaliforniya'daki petrol üretimi, kısmen katı çevre standartları nedeniyle 1980'lerden bu yana istikrarlı bir şekilde azaldı. Ancak hükümet verilerine göre eyalet, ABD'nin en büyük yedinci ham petrol üreticisi ve aynı zamanda ikinci en büyük petrol tüketicisi. Kaliforniya, ABD'nin rafinaj kapasitesinin onda birine ev sahipliği yapıyor.

We aren’t waiting for a clean energy future to arrive - we’re taking big steps to get there.



California will end fracking & is the first state to set a date to phase out all oil extraction. We are committed to a healthier future for CA families. https://t.co/46DhMlfpK5 — Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 23, 2021

Kaliforniya'nın petrol yasağı ABD'yi karıştırdı

Kaliforniya'nın iklim değişikliği politikaları, 2035 yılına kadar benzinle çalışan arabaları yasaklama hedefi de dahil olmak üzere, herhangi bir ABD eyaleti arasında en agresif olanlardan biri.

Bazı yeşil gruplar ve Demokrat Parti milletvekilleri, devletin sondaj işlerini aşamalı hale getirmek için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söylerken, petrol ve gaz endüstrisi ise bu eylemin, sondaja bağımlı işlere ve topluluklara zarar vereceğine inanıyor.

Petrol ve gaz endüstrisi, bazı politikacılar gibi, valinin açıklamasını eleştirdi. Western States Petroleum Association yaptığı açıklamada, "bu zararlı ve yasadışı görevle mücadele etme" sözü verdi.

Newsom, 2024 yılına kadar yeni hidrolik izinlerin verilmesini durduracak bir süreci başlatmak için, Kaliforniya petrol ve gaz regülatörü Jeolojik Enerji Yönetimi Bölümü'yle iletişime geçti.

Diğer eyaletlerin bu kararı takip edip etmeyeceği ise henüz belirsiz. Diğer eyaletler, çok fazla mali darbeye yol açacağını göz önünde bulunduruyor ve bu yüzden petrol çıkarımını sona erdirme konusunda isteksiz görünüyor. Bu planlar çevre için iyi haber olsa da, sembolik etkileri pratik etkisinden daha ağır basabilir.