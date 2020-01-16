Kaliteli Uyku Yaşlanmanın Önüne Geçiyor!

Manchester Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre kaliteli uyku pek çok açıdan büyük öneme sahip.

Yaşlanmayı Geciktiriyor

Uzmanlar fareler üzerinde yaptıkları deneylerde biyolojik saat ile ilgili merak edilen sorulara yanıtlar aradı. İncelemeler kapsamında biyolojik saatin hücre yapılarının korunması açısından oldukça büyük öneme sahip olduğu ortaya çıktı. İnsan hücresinde hücre dışı matriks adı verilen bir ağ bulunuyor. Bu ağda iki tip lifçik oluştuğu tespit edildi.

Bunlardan ilki kolajen olarak adlandırılıyor. Bu, dokuların güçlenmesi noktasında vücudumuza yardımcı olmakta. Bir diğeri ise kalın lifçikler olarak adlandırılıyor. Bu lifçik, kalıcı bir yapıya sahip ve yetişkinlik döneminden itibaren hiçbir değişikliğe uğramadan vücutta aynı şekilde kalıyor.

Kaliteli Uykunun Önemi

İyi bir gece uykusu tam da bu noktada devreye giriyor. Uyku sırasında kopan lifçikler onarılıyor ve hücre dışı matriks de bu süreçte yenileniyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, "Matriksin zamanla yıpranmaya bağlı olarak hasar göreceğini düşünebilirsiniz. Ancak öyle olmuyor ve artık bunun nedenini biliyoruz. Biyolojik saatimiz, bu lifçiklerin yenilenmesini sağlayan bir element üretiyor." dedi.

Peki siz iyi bir gece uykusu çekebiliyor musunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi belirtebilirsiniz.