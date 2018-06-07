Kalp Krizi Geçirmek İstemiyorsanız Hereditary'i İzlemeyin!

Son dönem korku sinemasının en iddialı yapımları arasında gösterilen Hereditary (Ayin) hakkında çok ilginç bir çalışma yapıldı. Uzmanlar, kalp rahatsızlığı olan insanların filmi izlememesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sundance Film Festivali’nde ilk kez görücüye çıkan Hereditary, sinema eleştirmenleri tarafından “çağın en travmatik korku filmi” şeklinde tanımlanmıştı. Hal böyleyken birçok insan nasıl bir filmle karşılaşacakları konusunda büyük bir merak içine düştü.

Son yıllarda korku filmleriyle öne çıkan A24, yeni filmiyle korku sinemasına bambaşka bir soluk getirmeyi hedefliyor. Ari Aster’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro gibi isimler yer alıyor.

8 Haziran’da beyaz perdede izleyicilerin karşısına çıkacak filmle ilgili yapılan çalışma, özellikle kronik kalp rahatsızlığına sahip olan insanları yakından ilgilendiriyor.

Uzmanlar, Alamo Drafthouse Tiyatrosu'nda filmin tanıtım gösterileri sırasında 20 katılımcının kalp atışları izlendi. Kimse bayılmadı ya da kalp krizi geçirmedi ancak sonuçlar, 8 Haziran Cuma günü yayımlanacak Hereditary'i izledikten sonra doktorunuzu ve terapistinizi aramak isteyebileceğinizi gösteriyor.

Grafik, 20 katılımcıdan rastgele seçilen beş kişinin kalp atış hızını gösteriyor. Bu ilginç meydan okuma için her bir katılımcı Apple Watch taktı. Toplanan veriler Sağlık uygulamasının kalp hızı izleyicisine dayanıyor. Filmdeki gerilimi iliklerine kadar hisseden katılımcıların kalp atış hızı,164 BPM’ye kadar çıktı. Bu spor anında dahi ulaşılması çok zor bir sayı.

Ortalama kalp atış hızının dakika 60 ila 100 atış arasında olması gerektiğini düşündüğümüzde, bir sinema salonunda 164 BPM’i görmek oldukça etkileyici.

Son olarak, filmi izledikten sonra gideceğiniz doktorunuza, Tamindir’in sizi uyarmaya çalıştığını söylemeyi unutmayın.