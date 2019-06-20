Kalp Krizlerinde Yeni Nesil Çözüm: Akıllı Hoparlör

Ölüm sebeplerinden belkide en sinsi olduğu söylenebilecek kalp krizi ile ilgili erken müdahale teknikleri araştırılmaya devam ediliyor. Kalp krizine erken müdahale edildiğinde, bazı olumlu sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ancak özellikle de yalnız yaşayan kişilere erken müdahale edilmesi pek kolay değil. Uzmanlar bunun için akıllı hoparlör seçeneğini konuşuyor.

İşte haberimizin detayları.

Yapay zekanın neredeyse bütün sistemlerle entegre edildiği günümüz dünyasında, akıllı hoparlör sistemleri için de benzer teknikler düşünülüyor. Yapay zekanın sanal asistanlar ile kullanıldığında kişilerin hayatlarını kolaylaştırdığı çoğu zaman ifade edilir. Akıllı telefonlar ve akıllı hoparlörde kullanılabilecek yeni AI teknolojisi, kalp krizlerini de önceden tespit edebilecek.

Akıllı hoparlör kalp krizini nefesinizden anlayacak

Kalp krizinden hemen önce nefes alışverişinizde bazı düzensizlikler ortaya çıkabilir. Tüm bu nefes düzensizliklerini tespit eden akıllı hoparlörler, acil servislere haber verir. Akıllı hoparlörler içerisinde yer alan sanal asistanlar ile ilgili kurgulanan senaryo bu.

Yapay zekanın şimdiye kadar, agonal solunumu %97 oranında doğru bir şekilde tespit ettiği ifade edildi. Henüz başlangıç olmasına rağmen böyle yüksek bir oranın elde edilmesi, pek alışıldık bir durum değil. Bu nedenle çok kısa bir süre içerisinde, bu uygulamanın hayata geçirileceği düşünülüyor.

Uygulama ile ilgili kafaları en çok karıştırılan konu ise, kalp krizi esnasında gerçekleşen nefes alışverişlerinin diğerlerinden nasıl ayırt edileceği. Eğer bu problem de aşılırsa yakın bir zamanda sistem tüm akıllı hoparlörlere eklenebilecek. Peki sizce de bu yapay zeka sistemi, kalp krizine erken müdahale de etkili olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.