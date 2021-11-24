Kalpte Yeni bir Hücre Türü Keşfedildi: Atış Hızını Etkiliyor

Kalpte yeni hücre türü keşfedilmesi bilim dünyasında merak uyandırıyor. Kalpte keşfedilen yeni hücre türü kalp atışı konusunda kritik öneme sahip olabilir.

Kalpte, kalp atış hızının düzenlenmesiyle bağlantılı yeni bir hücre türü tespit edildi ve keşif, kardiyovasküler kusurlar ve hastalıklar konusundaki anlayışımızı ilerletmeyi vaat ediyor.

Yeni hücre, merkezi sinir sistemindeki (beyin ve omurilik) astrositler gibi sinir hücrelerini destekleyen bir tür glial hücredir. Nexus glia olarak adlandırılan hücre, birçok doğuştan kalp kusurunun bulunduğu kalbin çıkış yolunda bulunuyor.

Yeni hücre tipi, fare ve insan kalplerinde de doğrulanmadan önce ilk olarak zebra balıklarında bulundu. Zebra balığı üzerinde yapılan deneyler, hücreler çıkarıldığında kalp atış hızının arttığını ve genetik düzenleme glial gelişimi engellediğinde, kalp atışı düzensiz hale geldiğini gösterdi.

Notre Dame Üniversitesinden biyolog Cody Smith, "Bu hücrelerin işlevini tam olarak bilmiyoruz, bu glial hücreler kalbin düzenlenmesinde oldukça önemli bir rol oynayabilir. Bu, temel nörobiyolojiyi çalışmanın birçok farklı bozukluğun anlaşılmasına nasıl yol açabileceğinin bir başka örneği." dedi.

Kalpte yeni hücre türü bulundu: Nexus glia

Astroglia hücreleri, merkezi sinir sistemi için önemlidir, çünkü nöronlar için hücresel ortamın korunmasına yardımcı oluyor destek ve besin sağlıyor. Bu nedenle araştırmacılar, periferik sinir sisteminde de bulunmalarının makul göründüğünü düşündü.

Pankreas ve akciğerler de dahil olmak üzere diğer organlarda astroglia özelliklerine sahip farklı glial hücre türleri bulunmuştu, ancak işlevleri henüz tam olarak bilinmiyor.

Notre Dame Üniversitesinden biyolog Nina Kikel-Coury, "Kardiyovasküler bulmacanın yeni bir hücresel parçasını bulabilirsek, bunun gelecekteki çalışmalar için temel oluşturabileceğini düşünüyorum." dedi.

Hızlandırılmış görüntüleme ve tek hücreli dizileme dahil olmak üzere bilimsel tekniklerin bir kombinasyonu, zebra balığı, fare ve insan dokusunda, kalp işlevini ve düzenlemesini desteklediği görünen hücrelerde nexus glia'nın varlığını ortaya çıkardı.

Bu hücreleri yeni keşfettiğimiz için rolleri ve işlevleri hakkında bilgi edinmek daha fazla zaman alacak, ancak potansiyel olarak çeşitli tıbbi durumlarla bağlantılı olabilirler.

Gelecekteki araştırmalar için bir başka olası yol, vücuttaki diğer önemli organları nexus glia'ya benzer hücreler için analiz etmek. Bunlar gizlenebilir ve gizlice biyolojik sistemlerimizin işleyişine önemli destek sağlayabilirler.