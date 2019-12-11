Kalypso Media, Yeni Commandos Oyunu Üzerinde Çalışmaya Başladı

Tropico, Dungeons ve Railway Empire ile tanıdığımız Kalypso Media, Commandos serisinin tüm haklarını esas geliştirici Pyro Studios'tan almıştı. Hatta Imperial Glory ve Praetorians oyunlarını da kapsayan bu gelişme sonrasında Kalypso Media, ilk açıklama ile bütün platformlar için yeni bir Commandos oyununun geliştirileceğini resmi olarak müjdelemişti. Beklenen yeni Commandos oyunu duyurusu da en nihayetinde yapıldı.

Kalypso Media, konsollar ve PC için Commandos serisinin yeni oyununu geliştirmek üzere Frankfurt şehrinde yeni bir stüdyo açtı. Stüdyonun şimdilik bir adı yok ama başında oyun endüstrisinin emektarlarından Jurgen Reubwig bulunuyor.

Kalypso Media Grubu Yönetim Müdürü ve Kurucusu Simon Hellwig, Commandos serisinin büyük ve dünya genelinde tanınan bir marka olduğunu ve dünya genelindeki oyun topluluğunun beklentilerini karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Jurgen Reubwig ise "Yeni konumda, Commandos serisine dünya genelinde eş zamanlı çıkış için PC ve konsol platformları için tasarlanan gerçekten değerli bir devam oyunu geliştirmeye önem vereceğiz. Kişisel bazda, strateji türünün gerçek bir simgesi üzerinde çalışmaktan daha fazla gurur duyamazdım ve seri için bizimle aynı tutkuyu paylaşan yeni ve deneyimli geliştiricilerin başvurularını almak için sabırsızlanıyorum." yorumunda bulundu.

Bu arada, Kalypso Media sayfası iki yeni iş ilanı vermiş. Bunlardan bir tanesi Teknik Yönetmen iken diğeri ise Kıdemli Unreal Motoru Yazılım Geliştiricisi.