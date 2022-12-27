Telefon Kameralarındaki Yakınlaştırmalar Artık Kalite Kaybı Yaşatmayacak

LG artık akıllı telefon üretmiyor olsa da telefonlar için hâlâ bileşenler üretiyor. Şirketin LG Innotek ayağı, 4-9 kat telefoto aralığına sahip periskop vari gerçek optik kamera yakınlaştırma modülünü tanıttı. Bu teknoloji, akıllı telefon kameralarının tüm yakınlaştırma aralığı boyunca tam görüntü kalitesini korumasını sağlarken, gerekli modül boyutunu ve sayısını potansiyel olarak azaltıyor.

Çoğu akıllı telefon kamerası, dijital yakınlaştırma ile çoklu kamera modüllerini birleştiren hibrit yakınlaştırma kurulumlarını kullanır. Belirli yakınlaştırma aralıkları (tipik olarak 2x, 3x, 10x, vb.), aralarını doldurmak için bir dijital yakınlaştırmayla (2,5x, 4,5x, vb.) ayrı kameralar kullanır. Sonuç olarak, sensör çözünürlüğü ve dolayısıyla ayrıntı önemli ölçüde azaltılabilir.

Bu durumu çoğunlukla kullandığınız telefonlardaki kameralarda yakınlaştırma yapıldıkça yaşanan görüntü kalitesi kaybıyla hissetmiş ve görmüşsünüzdür.

LG'nin Yeni Teknolojisi 2023 İtibariyle Telefonlardaki Yerini Alacak

LG'nin "Optik Yakınlaştırma Kamerası", aynasız veya DSLR fotoğraf makinesinde bir yakınlaştırma merceğinde gördüğünüze benzer, hareketli bileşenlere sahip bir yakınlaştırma aracı içerir. LG'ye göre mikrometreye kadar hızlı ve hassas bir şekilde çalışır ve pil ömründen tasarruf sağlar.

LG'nin yeni modülü takılıyken, sensör 4-9x yakınlaştırma aralığının tamamında tam çözünürlüğü koruyarak telefoto çekimlerde daha fazla ayrıntı sağlar. LG ayrıca kamera çıkıntısının boyutunu azaltmak için modülün kalınlığını da azalttı. Şirket teknolojiyi yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile çalıştırabilmek için Qualcomm ile ortaklık kurdu.

Yeni modülün, 3 Ocak 2023'ten itibaren CES 2023'te duyurulan akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor. LG herhangi bir marka veya model açıklamadı ancak yakında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile potansiyel olarak gelmesi beklenen bir dizi akıllı telefon var. Bunlar arasında OnePlus 11 serisi, Xiaomi 13, Motorola X40 ve Oppo Find X yer alıyor. Apple ayrıca LG Innotek'in büyük bir müşterisi ve önceki raporlara göre önümüzdeki yılki iPhone 15 serisinde bu yakınlaştırma modülünü kullanabilir.