Kamerası ile Hayran Bırakan Realme XT Tanıtıldı

Çıkardığı başarılı ve iddialı modellerle dikkatleri çeken Realme, 64 MP çözünürlüğünde kameraya sahip yeni modelinin tanıtımını yaptı. Özellikle kamera teknolojileri ile öne çıkan Realme XT, diğer bileşenleri ile de performanslı bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Gücünü 10nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 712 işlemciden alan XT, genel olarak orta-üst segmente yönelik performansı hedefliyor. Günlük ihtiyaçlarınızda iyi bir performans iddiası ile gelen model, 4GB, 6 GB ve 8 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Markanın diğer modellerinde olduğu gibi, bu modelde de hafızayı genişletmek için MicroSD kart kullanabiliyorsunuz.

Tüm bunları yaparken 4,000 mAh kapasitesindeki bataryasından faydalanan XT, kutusundaki 20W hızlı şarj adaptörü ile seksen dakikada tam şarj imkanı sunuyor. Realme'nin kendine özgü tasarım geleneğini sürdüren model, Gorilla Glass 5 ile korunan eğimli arka cama sahip.

Bununla birlikte ön tarafta 6,4 inç büyüklüğünde 2340x1080 piksel çözünürlükte Süper AMOLED ekrana sahip olan model, ekran içerisinde parmak izi okuyucusu teknolojisi ile geliyor. Android Pie tabanlı ColorOS 6 kullanıcı arabirimi ile gelen XT, HyperBoost 2.0 teknolojisi ile zorlu oyunlarda daha iyi performans sunmayı hedefliyor. Şirket önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde modelin Android Q güncellemesine kavuşacağını da belirtti.

64 MP ana kamerası ile birlikte 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro çekim kameralarına sahip olan model, ön tarafta da 16 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunduruyor.

Modelin yurt dışı fiyatı ise 4 GB / 64 GB için 200 euro, 6 GB / 64 GB için 215 euro ve 8 GB / 128 GB için 240 euro olarak belirlenmiş durumda.