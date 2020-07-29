Kamu Çalışanlarına WhatsApp Yasağı! İşte Detaylar

WhatsApp yasaklandı mı? Kamu çalışanları WhatsApp başta olmak üzere yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanamayacak? İşte WhatsApp yasağı hakkında merak edilenler ve " WhatsApp yasaklandı mı? " sorusunun yanıtı.

WhatsApp Yasaklandı Mı?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamladı ve "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" yayımladı.

Milliyet'in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan ve bilgi sistemlerindeki tedbirlerin uygulanması zorunlu olan güvenlik rehberinde yerli sistemlere geçiş önceliği istendi.

Rehberde, WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi. Kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak.

Rehberde, “Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir." cümlelerine yer verildi.

Ayrıca "mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmamalıdır" denildi.

Rehberde kurum tarafından satın alınan kullanıcı bilgisayarlarının sabit disklerinin veri kurtarmaya imkân sağlamayacak şekilde güvenli silme işlemine tabi tutulduktan sonra sistemlere dahil edilmesi istendi.

Kuruma dışarıdan gelen e-posta eklerinin çok katmanlı güvenlik analizinden geçirilmesi istenen rehberde, bu içeriklerin “beyaz liste/kara liste” olarak listelenmesi ve imza tabanlı anti-virüs testinde geçirilmesi istendi.

Kuruma uzaktan bağlanacak cihazların; zararlı yazılımdan korunma, işletim sistemi ve uygulama güncelliği gibi hususlarda denetimden geçirilmesi de istenirken kurum politikalarına uygunluğu güvenli uzaktan bağlantı sağlayan sistemler üzerinden kontrol edilmesi belirtildi.

Parola giriş alanlarının uzun ve karmaşık olması istenirken rehberde, “Parola cümle kullanımına izin vermeli ya da teşvik etmelidir. Kurumlar güvenlik gereksinimlerine göre parola politikası belirlemelidir. Ayrıca parolalar için bir en uzun geçerlilik süresi tanımlanmış olmalıdır. Değişen parola fonksiyonu eski parolayı, yeni parolayı ve bir parola onayını kapsamalıdır” denildi.

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