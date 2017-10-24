Kamu Kuruluşlarında F Klavye Kullanımı Zorunlu Oluyor

Kamu kuruluşlarında 'F klavye' dönemi başlıyor. 10 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem yaptığı açıklamada, F klavye kullanımını önemsediklerini ve kademeli olarak geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Genelge gereği yıl sonuna kadar tüm kamu kurumlarında F klavyeye geçilmiş olacağını dile getiren Erdem, "Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüzbinlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye'de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor" dedi.

Gönlünün, herkesin kursa giderek 10 parmak F klavye kullanabilmesinden yana olduğu belirten Erdem ancak şu anda bilgisayar kullananların çoğunluğunun bunu 3-4 parmağıyla yaptığını söyledi.

Okullarda dağıtılan tabletlerin F klavye olduğuna dikkat çeken Erdem, eğitim ayağının tamamlandığını belirtti. "Basın sektörü başta olmak üzere belli bir kesim zaten F klavyeyi kullanıyordu" diyen Erdem, genellikle maliyecilerin, gazetecilerin ve hukukçularun mesleklerinin gereği olarak daha okuldayken F klavye öğrendiklerini ve bunun da geçişi kolaylaştıracağını ifade etti.

Özellikle basın sektöründe çalışanların hız gereği tercihlerinin F klavyeden yana olduğunu, birçok gazetecinin kendisine "Bizi bir dertten kurtardınız. F klayve dizüstü bilgisayar bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz" diyerek teşekkür ettiğini aktardı.

Tabii, genellikle Q klavye kullanan genç neslin bu karara ne tepki vereceği de şu an için belirsizliğini koruyor.

Sizce Q klavyenin kullanımı mı daha kolay, yoksa F klavyenin mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın.