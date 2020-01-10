Kan Basıncını Ölçen Kulaklıklar Geliyor

Günümüzde bireysel olarak kalp sağlıklarını kontrol etmek isteyen kişiler açısından giyilebilir teknolojiler ön plana çıkıyor. Bu alanda biyometrik sensör teknolojileri geliştiren ABD merkezli Valencell şirketi başkanı Steven LeBoeuf’a göre kulaklarımız kan basıncını ölçmek için oldukça ideal. Bununla ilgili olarak bu yıl içerisinde kan basıncı ölçen kulak içi kulaklıklar görebiliriz.

Kan basıncını ölçmek için kulak ilginç bir seçim gibi görünse de kulakta kan akışı fazla olduğu ve burada kalp atışını okumak mümkün olduğu için aslında oldukça uygun bir bölge. Bu nedenle Valencell, kalp ritmini izlemek için kullanılacak cihazların gelecekte kulaklık biçiminde üretileceğini düşünüyor.

CES 2020’de prototipi tanıtılan cihaz, gerekli bilgileri elde ettikten sonra 30 saniye içinde analiz ederek sonuçları akıllı telefonda yer alan uygulamaya yansıtıyor. Prototipi görülebilen ürün, şimdilik bir kulaklıktan çok işitme cihazına benziyor.

LeBoeuf’un açıklamalarına göre Valencell, cihaz için yapılan çalışmaları bu yıl içerisinde Amerikan Kardiyoloji Koleji’ne sunacak. Bu amaçla gönderilecek olan prototiplerin ilk olarak 2 Şubat’ta gönderilmesi planlanıyor. Prototiplerin başarılı olması durumunda ise kulaklığın yıl sonuna doğru piyasaya sunulması bekleniyor.