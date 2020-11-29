Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Kan Grubu Koronavirüsten Korur mu?

Kan grubu koronavirüsten korur mu? Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Kan Grubu Koronavirüs Üzerinde Etkili mi?

“Kan grubu koronavirüsten koruyabilir mi?” sorusu son zamanların en çok merak edilen sorularından bir tanesi haline geldi. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Columbia Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar tarafından bir araştırma yapılmıştı. Yapılan araştırma ile beraber COVID-19 için en riskli kan grubu belli olmuştu. 14 bin 112 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada kan grupları enfeksiyon oranı, ölüm oranı ve entübe oranını önemli ölçüde etkileyen etkenlerden bir tanesi olduğu belirtilmişti.

Nature isimli bilim ve tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, A ve B kan gruplarına sahip kişilerin COVID-19’a daha çok yakalandığı ifade edilmişti. AB kan grubuna sahip olan kişilerin virüse yakalanma riskinin daha düşük olduğu iddia edilmişti. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grubunun COVID-19’dan koruyucu bir yönü olup olmadığı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, DHA’ya yaptığı açıklamada, Hacettepe Üniversitesi'nden yayınlanmış bir çalışma var. Bu çalışmada koronavirüs testleri pozitif olan kişilerin büyük çoğunluğunun 'A' grubunda olduğu, onu daha sonra '0' grubunun izlediği ortaya konmuş ama burada çok önemli bir sonuç cümlesi var; 'her ne kadar hastalar arasında belirli kan grupları daha sık görünse de hastalığın klinik gidişatına bu kan grubunun herhangi bir etkisi yoktur' diye” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu şu demek; klinik gidişat derken, hastaların entübasyon oranlarında, yoğun bakım yatış oranlarında veya ölüm oranlarında, kan grupları ile bu bahsettiğim klinik gidişat kriterleri arasında herhangi istatiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilmemiş.”

Prof. Dr. Kayıpmaz, “Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Bahsettiğim çalışmada koronavirüs tanısı almış hastalarda en sık gözlenen kan grubunun 'A' grubu olduğu ortaya konmuş. Ondan sonra '0' grubu, üçüncü sırada 'B' grubunun en son sırada da 'AB' grubunun geldiği saptanmıştır. Dediğim gibi kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur” şeklinde konuştu.