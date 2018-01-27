Kan Şekerinizi Ölçebilen Akıllı Kontak Lens Geliştirildi

Bilindiği üzere diyabet yani şeker hastalığı, vücudun glikoz denilen şeker miktarını düzenleme yeteneğini olumsuz etkiler. Kan şekeri seviyeleri düzgün bir şekilde izlenmediğinde ve gerekli tedaviler yapılmadığında diyabet pek çok organa zarar verebilir. Diyabetli kişiler şeker seviyelerini düzenli olarak ölçmek zorundadırlar. Şeker seviyelerini ölçmek için günümüzde genellikle iğne benzeri özel bir aparat ile parmak uçlarını delerler, parmak ucundan çıkan kanı şeker ölçüm cihazının ucuna tutarak şeker seviyelerini ölçerler. Fakat hastaların birçoğu bunun acı verici ve rahatsız edici bir durum olduğunu söylemekte.

Bu rahatsız edici durumu ortadan kaldırarak insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Güney Kore’li bilim adamları devrim niteliğinde bir yeniliğin öncüsü oldu. Geliştirdikleri akıllı lensler, kana ihtiyaç duymadan sadece gözyaşınızdaki değerlere bakarak glikoz seviyenizi ölçebiliyor. Böylece şeker seviyesi ölçümü çok daha kolay ve acısız bir hale geliyor.

Yeni geliştirilen bu lenslerde bir glikoz sensörü, bir kablosuz güç alıcısı ve minik bir led ışık bulunuyor. Lens, gücünü kablosuz güç aktaran bir devreden alıyor. Led ışık ise kişinin glikoz seviyesi ile ilgili anlık bilgiler veriyor. Kişinin glikoz seviyesi normal olduğu zaman led ışık yanıyor, normalin altına ya da üstüne çıktığı zaman ise sönüyor. Tüm bu teknolojik ekipmana rağmen lens, şeffaf, esnek, yumuşak ve kullanıcı dostu yapısını korumaya devam ediyor. Aynı zamanda bu lensler, lensi kullanan kişinin görüşüne hiçbir negatif etki yapmıyor ve normal bir görüş sağlıyor.

Bugüne kadar Google ve Verily gibi birçok teknoloji firması çeşitli akıllı lens prototipleri geliştirmişti. Fakat Güney Kore’li bilim adamlarının geliştirdiği bu lensler, yumuşak, şeffaf, esnek ve kullanıcı dostu yapısını korumayı başardığı için emsallerinden çok farklı olarak öne çıkıyor. İlk olarak tavşanların gözünde denenen bu lensler, tavşanların glikoz değerlerini kablosuz olarak araştırma ekibine aktarmayı başarabildi. İlk denemeleri başarılı olan bu lenslerin insanlara ulaşması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu söyleniyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde insanların bu lensleri kullanmaya başlayabileceği tahmin ediliyor.