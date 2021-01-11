Bilim Kurulu Üyesinden Kan Sulandırıcı İlaçlar Uyarısı!

Kan sulandırıcı ilaçlar, bilinçsiz olarak kullanıldığında çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kan sulandırıcılarının doktor önerisi olmadan mutlaka uzak duruması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kara tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Kan Sulandırıcı İlaçlar Neden Tehlikeli?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, DHA’ya yaptığı açıklamada, herhangi bir ilacın bile doktor kontrolü dışında dozunu artırınca vücuda zarar verebileceğini söyledi. Prof. Dr. Kara, "Size tedavi amaçlı verdiğiniz ilacı iki katı alırsanız size zarar verebilir. Bu bakımdan doz ana belirleyici. Bu ilaçları gerekmedikçe asla kullanmamak lazım. Kanamaya da neden olabilirler” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara, kan sulandırıcı ürünler ile ilgili olarak “Kanı sulandırıyor, akışkanlığını artıyor, amacı bu; ama biraz fazla verirseniz kanamaya neden olabilir. Bu çizgiyi bizim, sizin belirlemeniz mümkün değil. Mutlaka sizi izleyen doktorun önermesi ve önerdiği miktarı önerdiği şekilde almanız gerekir” şeklinde konuştu.

Bu tarz ilaçların kullanım süresinin uzatılması ile de riskin meydana gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kara, “Ağrı kesiciyi biz çok rahat kullanıyoruz, bunu bile siz bir tablet yerine 2 tablet alırsanız, almanız gerek süre 6 saatte 1 ise siz 2 saatte bir alırsanız çok ciddi yan etkileri, hatta kayıplara neden olabilecek yan etkileri olabilir. Doktor önerisi olmadan, eczacı arkadaşlara danışıp nasıl kullanılacağından emin olmadan bu ilaçları asla ve asla kullanmamamız gerekir” dedi.

Gerek olmadıkça kan sulandırıcıların kullanılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kara, Kan sulandırıcıları kullanırken şöyle riskler olabilir, gerekmediği sürece dışarıdan böyle ilaçları kullanmamız fayda sağlar mı, hayır. Bugün aşıları tartışıyoruz diyoruz ki 'İstenmeyen etkisi olabilir mi', aşı ile karşılaştırdığımızda kat kat değil yüzlerce kat riski var. Bu ilaçları elimizde reçetemiz olmadan, doktor önerisi olmadan herhangi bir şekilde bize 'Şu şekilde kullanın' denilmeden mutlaka uzak durmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: