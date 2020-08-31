Uzmanlar Duyurdu: Kan Sulandırıcılar COVID-19 Aşısı İçin Kullanılabilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre kan sulandırıcı (inceltici) ilaçlar COVID-19 aşısı için kullanılabilir. 4 bin 400 hastanın akciğerini inceleyerek kan pıhtılaşmasının olduğunu fark eden araştırmacılar, Koronavirüsün kan akışını yavaşlattığını düşünüyor.

COVID-19 kaynaklı ölümlerin büyük kısmında oksijen eksikliğinden olduğunu tespit eden New York'taki Mount Sinai Hastane araştırmacıları, akciğerdeki kanın akıcılıktan uzaklaştığını söylüyor. "Kan incelticiler tedbir amaçlı verildiğinde yapay solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 30 oranında azalıyor" diyen Dr. Valentin Fuster Koronavirüsün daha hafif atlatılabileceğini belirtiyor.

Kan sulandırıcı kullanan hastalar COVID-19'u daha hafif atlattı

Kan sulandırıcı ilaçlar ile tedavi gören Koronavirüs hastalarında iyileşme oranının daha yüksek olduğunu aktaran Fuster, araştırma dahilinde hastaları üç gruba ayırdı: Bir gruba kan inceltici verilmezken, ikinci grup kan inceltici ile tedavi edildi ve üçüncü grup da düşük miktarda kan incelticiyi tedbir amaçlı aldı.

Kan sulandırıcı ilaçlar ile tedavi edilenlerin ölüm oranının yüzde 47 daha az olduğunu belirten doktor, bu araştırmayla yeni bir soru işareti daha yaratmış oldu. COVID-19 tedavilerinde daha fazla kullanılması gündemde olan kan sulandırıcıların, akciğerde solunum yolunu rahatlattığı ve oksijen alışverişini kolaylaştırdığı düşünülüyor.

Kan incelticiyle tedavi edilmesine rağmen solunum cihazına bağlanan hastaların ölüm oranı yüzde 31 iken ayrıca tedbir amaçlı kan inceltici alıp entübe olan hastalardaki ölüm oranı ise yüzde 28 civarına geriledi.