Kan Testi ile 50 Tip Kanser Tespit Edilebilecek

Çağımızın en önemli hastalıklarından birisi olan kanser, erken evrede tespit edildiğinde çok daha kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor ve bu sayede hem iyileşme oranı hem de yaşam süresi önemli ölçüde artıyor. Dünya genelinde kullanılmakta olan bazı erken evre kanser testleri bulunuyor ancak bu testler genellikle birkaç farklı tipte kanseri tespit edebiliyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen ve Galleri olarak isimlendirilen yeni kan testi ise, 50 tip kanseri tespit edebiliyor.

Kan Testi ile 50 Tip Kanser Erken Evrede Tespit Edilebilecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari kullanıma sunulan Galleri, üst yaş grubunda ve kanser risk grubunda yer alanlarda kullanım için hazır durumda. Ülkenin sağlık otoritelerinden Mayo Clinic tarafından 'çığır açıcı' olarak tanımlanan yeni kan testinin bir tanı aracı olarak kullanılması ise birkaç yıl sürebilir.

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği bünyesinde yapılan araştırmalara göre Galleri, kanser tespitinde yüzde 51,5 başarı oranına sahip. Günümüzde kullanılan testlerin aynı anda azami birkaç farklı tipe odaklandığını düşünürsek, ellinin üzerindeki tipe odaklanan bir kan testi için gerçekten de başarılı sonuçlar bulunduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca kanser bir kere tespit edildiğinde, Galleri bu kanserin yerini yüzde 88,7 oranında doğru bir şekilde tespit edebiliyordu. Buna ek olarak testin yanlış pozitif oranı da oldukça düşük seviyelerde yer alıyor.

Galleri, kalıpları tanıyan ve yorumlayabilen makine algoritması yolu ile geliştirildi. Böylece kanda, kanserle ilişkili sinyalleri arıyor ve anormal kimyasal değişim kalıplarını algılayabiliyor. Şirketin destekçileri arasında Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates gibi isimler yer alıyor.

CDC tarafından açıklanan verilere göre kanser, 2019 yılında dünya genelindeki en sık ölüm nedeni idi. Araştırmacılar, yakın bir gelecekte diğer tüm nedenleri geride bırakarak ilk sıraya yerleşmesini bekliyor. Peki siz bu kan testi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.