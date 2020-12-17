Bir Ülke Daha Ay'a Astronot Göndereceğini Duyurdu

NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA), Artemis programına katılımla ilgili bir anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında Kanada, 2023 yılında Ay'a astronot gönderen ülkelerden biri olmayı hedefliyor. Böylelikle Kanada Ay'a astronot gönderen ikinci ülke olarak tarihe de geçmiş olacak.

Kanadalı bir astronot, NASA'nın planlanan Artemis II görevine katılacak ve CSA, Gateway'e yapılacak bir uçuşta yer alacak. CSA, Artemis II misyonuna katılarak Kanada'nın Ay'da astronotu olan ikinci ülke olacağını dile getirdi. Kanada'da şu anda sadece dört aktif astronot var ve bu ortaklık kapsamında kimin Ay'a fırlatılacağını açıklamadı.

İki ajans tarafından 16 Aralık'ta duyurulan anlaşma, Kanada'nın uzay aracı için Canadarm3 robotik kolunu sağlayacağını söylüyor. Bu robotik kol, yükleri kurmak ve bakımı gerçekleştirmek için Gateway modüllerine arayüz sağlayacak. Ticari bir lojistik uzay aracı, Canadarm3'ü 2026'da Ay uzay aracına teslim edeceklerini de doğruladı.

Bu anlaşma dahilinde Kanada'nın gelecekteki Artemis görevlerinde iki boş koltuğu olacağı öğrenildi. Bunlardan biri, 2023 için Ay'ın etrafında ilk mürettebatlı uçuş için geliştirilen Orion uzay aracında olacak. İkincisi ise belirtilmemiş bir tarihte Gateway'e yapılması planlanan bir görev olacak.

Kanada Ay'a astronot gönderen ikinci ülke olacak

Lunar Gateway'i (Ay Geçiti) oluşturmak ve sürdürmek, NASA'nın Ay'da uzun vadeli dayanak oluşturma planında önemli bir hedef olarak ön plana çıkıyor. Bu geçit, bir araştırma istasyonu olarak tasarlanıyor ve uzayın derinlikleri için planlanan kapsamlı görevler için dinlenme noktası olması amaçlanıyor.

Kanada İnovasyon, Bilim ve Endüstri Bakanı Navdeep Bains NASA ve CSA arasındaki anlaşmayı duyuran bir basın toplantısında, "Bu, Kanada'yı ABD'den sonra astronotlarını uzayda barındıran ikinci ülke yapacak" dedi. Kanadalı Bakan, mevcut dört astronottan hangisinin Artemis 2 veya sonraki Gateway görevinde olacağını seçmediklerini de dile getirdi.

NASA yönetici Jim Bridenstine ise açıklamasında Kanada'nın Artemis programına olan bağlılığına dikkat çekti. Bridenstine, "Kanada, Gateway'i 2019'un başlarında geliştirmeyi taahhüt eden ilk uluslararası ortaktı, Ekim ayında Artemis Anlaşmalarını imzaladılar ve şimdi bu ortaklığı Ay keşifleri için resmileştirmekten heyecan duyuyoruz" dedi.