Kanada CERN İçin Süper Derin Dondurucu Üretti

Kanada, CERN’de yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için yeni süper derin dondurucu ürettiğini açıkladı. 10 milyon dolarlık yatırımla yapılan dondurucunun, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın performansını yükseltmekte kullanılacağı belirtildi.

İsviçre ve Fransa arasına kurulu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından yürütülen araştırmaları desteklemek istediğini söyleyen Kanada, süper derin dondurucu üreterek, bilim merkezine hediye etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Bilim Bakanı Kirsty Duncan, yapılan dondurucu projesinin evrenin gizemlerini çözmeyi hızlandıracağını dile getirdi. Süper derin dondurucunun, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) performansını yükseltmeye yardımcı olacağını aktaran Duncan, söz konusu katkı ile Kanadalı bilim insanlarının bu laboratuvara sürekli erişim halinde olacağını belirtti.

Vancouver’da bulunan parçacık hızlandırma laboratuvarında Kanadalı uzmanlarca üretilen derin dondurucunun CERN’de bulunan LHC’ye yüklenmesi durumunda kriyomodüller atom parçacıklarını mutlak sıfırın hemen üzerine kadar soğurarak araştırmacıların bu parçacıkları birlikte parçalanmadan önce manipüle etmelerine izin ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, CERN Genel Direktörü Dr. Fabiola Gianotti şöyle dedi: “Kanada'nın CERN ile uzun süredir devam eden verimli iş birliğindeki bir başka önemli kilometre taşı olan LHC projesine olan katkısından çok memnunuz. TRIUMF ve Kanada endüstrilerinin teknoloji ve uzmanlığı, ülkedeki güçlü parçacık fiziği topluluğuyla birlikte çalışarak CERN'deki bir sonraki büyük proje için çok iddialı hızlandırıcı bileşenler oluşturulmasında çok önemli olacaktır.”