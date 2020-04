Kanada'dan Tartışma Yaratacak Karar: Maskeleri Atmayın!

Bilindiği üzere koronavirüs salgınından korunmak için takılan maskelerin bir kullanım süresi var. En iyi koruma sağlayan maskelerin bile 1 günden fazla kullanılmaması tavsiye ediliyor. Ancak Kovid-19 salgınının hızla can almaya devam ettiği Kanada’da sağlık çalışanlarına “Maskeleri atmayın” talimatı verildi.

Ülkemizde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altı 60 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulandı ve toplu taşımalarda, marketlerde, pazar yerlerinde maske takılması zorunlu hale getirildi. Maske temininde zorlananlar için de devlet tarafından ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Hangi maske olursa olsun faydadan çok zarar getirmemesi için belirli süre takılması, çöpe atılması tavsiye ediliyor. Ancak vaka sayısının günden güne hızla arttığı Amerika’da kullanılmış maskelerin dezenfekte edilerek yeniden kullanılması planlanıyor. Peki, bazılarınca sağlığı tehdit eden bu karar neden alındı?

Amerika Başkanı Trump, ülkede üretilen medikal malzemelerin öncelikle iç ihtiyacın karşılamasında kullanılacağını belirterek tıbbi maskelere ihracat yasağı koymuştu. Bu yasağa Kanada da dahil edilmişti. Bu bağlamda Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülke genelinde sağlık kuruluşlarına yolladığı talimatta, kullanılan N95 maskelerin atılmamasını istedi ve dezenfekte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı’nın 5 Nisan 2020 paylaşımına göre, Kanada’da test sayısı 324.791, onaylanan vaka sayısı 15.496, şüpheli vaka sayısı 16, ölüm sayısı da 280’e ulaştı. Ülkede bugüne kadar 2 bin 942 kişi Kovid-19 tedavisine olumlu yanıt verdi.

