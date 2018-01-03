Kanada, İntihara Meyilli Kişileri Yapay Zeka ile Tespit Edecek

Kanada hükümeti, kullanıcıların sosyal medya aktivitelerini izleyerek intihara meyilli olup olmadıklarını tespit etmek için AI (yapay zeka) şirketi Advanced Symbolics ile ortaklık kuruyor. Advanced Symbolics, 160 bin sosyal medya hesabından gelen gönderileri analiz edecek ve hangi kullanıcıların intihar eğiliminde olduğunu belirleyecek.

Kanada, söz konusu algoritmanın Kanada'nın belli bölgelerinde kullanılacağını ve bölgesel intihar artış oranlarını bu yöntemle öngöreceklerini açıkladı. Projenin bu ayın başlarında hayata geçmesi ve başlangıçta Haziran ayına kadar sürmesi hedefleniyor.

Advanced Symbolics, ilk 3 aylık süre zarfında kullanıcıların sosyal medya hesaplarını inceleyecek. Daha sonra programın genişletilmesinin gerekip gerekmediğini Kanada hükümeti belirleyecek. Olumlu sonuçlar alındığı takdirde Kanada hükümeti, programı beş sene daha uzatacak. Öte yandan ilk program süresinin maliyeti 25 bin doların altında olacak ancak eğer uzatılırsa bu rakamın 400 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

Kanada Kamu Sağlığı Kurumu'ndan bir sözcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İntihar etmeyi önlemek ve intihar davranışlarının altında yatan nedenleri çok daha iyi tespit etmek adına, teknolojiden yardım almalıyız. Biz de intihara meyilli kişileri önceden tespit etmek ve yaşanması olası kötü bir olayı öngörmek için yapay zekadan yararlanacağız" dedi.

Facebook'un 'İntihar Önleme Aracı'

İntihara meyilli kişileri tespit etmek için teknolojiye yönelen yalnızca Kanada değil. Facebook'un "intihar önleme aracı" olarak adlandırdığı yapay zeka algoritması, kullanıcıların intihar düşüncesinde olup olmadıklarını tespit ediyor ve çıkan sonuca göre söz konusu kişiyi uyarıyor. Daha sonra kişiye ailesi ve arkadaşlarıyla iletişime geçebilme seçeneği tanıyor.

Facebook'un geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı yeni sistemi, kullanıcıların mesajlarını ve yorumlarını incelemek için kalıp tanıma özelliğini kullanıyor. Öte yandan Facebook'taki canlı videoların da incelemeye dahil olacağını belirtelim.