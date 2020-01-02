Kanada Ordusuna Pokemon GO Oynama Emri

Kanada Ordusu, kışla içlerine girerek Pokémon avlayanlardan sıkılarak ilginç bir emir yayınladı. Yayınlanan emirde, kışla içerisindeki askerlerin Pokemon GO oynayarak bölgedeki Pokemon'ları avlamaları söylendi.

2016 yılında piyasaya sürülen Pokemon GO, konum tabanlı bir oyundu: Yani oyunu oynamak için haritada gösterilen yerlere gerçekten gitmeniz gerekiyordu. Bu sebeple bazı Kanadalı Pokemon GO oyuncuları, sivillerin girmesi yasak yerlere girerek, Pokémon avlamaya çalışmışlardı.

Askeri bölgelere girişleri engellemek adına yeni çözümler arayan Kanada Ordusu, askerleri kullanmaya karar verdi. 3 Kanada Ordusu mensubunun, sivillerin giriş yapmaya çalıştığı kışladaki Pokemon'ları avlamak için görevlendirildiğini söyleyen yetkililer, bu üç askerin bütün Pokemon'ları avlayarak, oyunda bölgenin temiz görünmesini sağlayacakları aktarıldı.

CBC tarafından ulaşılan belgelere göre, ülkenin farklı yerlerindeki en az üç askeri polis memuru, sanal Pokemon altyapısı ve karakterleri aramak için elindeki telefon ve defterlerle ordu tesislerinde dolaşmaya atandı.

12 yaşında askeri polis

Kanada sevimlilikte sınır tanımamak adına işleri iyice ileriye götüren açıklamalarına devam etti. CFB Borden Hava Üssü'nden güvenlik uzmanı David Levenick, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Bu konuda yardımcı olması için neredeyse 12 yaşında birini işe alıyorduk" ifadelerini kullandı.

CFB Borden Üssü'nde daha önce yakalanan bir kişi, Pokemon GO için puan toplamaya çalıştığını söylemişti ve "Çocuklarımı geçmem lazım" demişti. Öte yandan, oyunun çok sayıda kullanıcı tarafından rağbet görmesi üzerine ise silahlı kuvvetler oyun oynarken askeri bölgelerden uzak durulması konusunda uyarı yayınlamıştı.