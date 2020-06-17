Japonya'da yapılan bir araştırma sonucunda kanalizasyon sularında koronavirüs tespit edildi. Kanalizasyon sularında COVID-19 tespit edilmesi ne anlama geliyor? Yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Kanalizasyon Sularında Koronavirüs Görüldü

Japonya'da yapılan araştırmada kanalizasyon sularında COVID-19 görüldü.Toyama Üniversitesi, Kanazawa Üniversitesi ve Kyoto Üniversitesi'nin ortak çalışması ile gerçekleşen araştırmada İşikava ve Toyama eyaletlerinde yer alan dört su arıtma tesisinden örnek alınarak birtakım testler uygulandı.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre su arıtma tesislerinden alınan 27 örnekte yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi. Halk sağlığı uzmanlarının konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda, bu tür numunelerin herkesi tek tek test etmeden bölgede yer alan koronavirüs hasta sayısını tahmin edebilmek için kullanılabileceğini belirtti.

Kyoto Üniversitesi'nde görevli Prof. Yuki Verios, Reuters'a konu ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Verios, yaptığı açıklamada, "Su arıtma testi, insanları yayılan salgın konusunda erken bir uyarı sistemi olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 16 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 181.298 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.842'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 153.379 olarak açıklandı.