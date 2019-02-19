Kanarya Sarısı Rengindeki Galaxy S10e Gözlerinizi Acıtabilir!

Galaxy S10e, Samsung’un yarın açıklayacağı üç amiral gemisinden bir tanesi olacak ve daha önce sizlerle de paylaştığımız gibi, Kanarya Sarısı adlı oldukça iddialı bir renkte sunulacak.

GSMArena tarafından sızdırılan resmi Galaxy S10e posteri, bu modelde kullanılacak sarı tonuna daha yakından bakmamızı sağlıyor. Kanarya Sarısı rengindeki Galaxy S10e o kadar sarı olacak ki, gözleriniz acıyabilir!

Galaxy S10e’nin renkli versiyonları, cihazın temel amacını açıkça gözler önüne seriyor. Samsung, Galaxy S ailesinin başlangıç modelinin Apple’ın iPhone XR’ına rakip olmasını istiyor.

Dürüst olmak gerekirse, Kanarya Sarısı renkli Galaxy S10e, çok ince bir çizgide yürüyor. Zira bu tondaki bir sarı, bazı kullanıcıların hoşlarına gidebileceği gibi, bazılarını da telefondan bir hayli soğutabilir. Nitekim Güney Koreli şirket, söz konusu rengi şu an için başka bir Galaxy S10 modelinde sunmayı düşünmüyor.

Galaxy S10e, ailenin en ucuz modeli olacak. Cihaz, 5.8 inç Infinity-O ekran ve çift arka kamera kurulum ile gelecek. Ekrandaki sensörler yalnızca Galaxy S10 ve S10 + modellerinde olduğundan, telefonda yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alacak.

Diğer modellerle aynı işlemciye sahip olacağı açıklanan Galaxy S10e, 6GB RAM + 128GB depolama alanına sahip olacak. Model ayrıca, ailenin diğer üyelerinin aksine tek bir yapılandırmada gelecek.

Galaxy S10 ailesinin her üç üyesi de yarın ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Satışların ise mart ayının birinci haftasında başlayacağı öngörülüyor.

Tamindir ekibi olarak bizler de etkinlikteki yerimizi alacağımız ve gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacağız. Galaxy S10 ile ilgili en yeni bilgileri almak için bizi takip etmeye devam edin!



