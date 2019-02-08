Kanarya Sarısı Rengindeki Galaxy S10e Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’un tanıtılmasına günler kala sızıntılar gelmeye devam ediyor. S10 ailesinin kanarya sarısı rengindeki modeli bugün itibarıyla ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıldan bu yana en ucuz Galaxy S10 modelinin kanarya sarısı renk seçeneğine sahip olacağı konuşuluyordu. Bugün, iddia edildiği gibi kanarya sarısı Galaxy S10e’nin renderları sızdırıldı.

Sızdırılan görüntülerle birlikte müşterilere özel bir renk seçeneği sunmaya hazırlanan Galaxy S10e modeline ilk bakışımızı atıyoruz.

Özellikle Android cihazlara yönelik sızıntıları ile tanınan Ishan Agarwal’ın paylaştığı görsellerde, kanarya sarısı Galaxy S10e’nin oldukça iddialı bir renk temasına sahip olduğunu görüyoruz. Bu elbette bazılarının hoşuna gidebilir, ancak bazılarını da telefondan bir hayli soğutabilir. Zaten Samsung, bu rengi şu an için başka bir Galaxy S10 modelinde sunmayı düşünmüyor.

Galaxy S10e, ailenin en ucuz modeli olacak. Cihaz, 5.8 inç Infinity-O ekran ve çift arka kamera kurulum ile gelecek. Ekrandaki sensörler yalnızca Galaxy S10 ve S10 + modellerinde olduğundan, telefonda yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alacak.

Diğer modellerle aynı işlemciye sahip olacağı açıklanan Galaxy S10e, 6GB RAM + 128GB depolama alanına sahip olacak. Model ayrıca, ailenin diğer üyelerinin aksine tek bir yapılandırmada gelecek.

Eğer kanarya sarısı sizin zevkinize hitap etmiyorsa, endişelenmenize hiç gerek yok. Zira modelin yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleri de olacak.

Samsung, yeni Galaxy S10 ailesini 20 Şubat’ta San Francisco’da düzenleyeceği lansmanda tanıtacak. Biz de Tamindir ekibi olarak etkinliği yerinden takip ederek, gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacağız.