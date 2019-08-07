Kandilli Deprem Bilgi Sistemi Uygulaması Hayata Geçirildi

Depremler, insanları en çok korkutan doğal afetlerin başında geliyor. Depremin yarattığı etkileri ve zararı düşünürsek böyle olması çok normal. İnsanları endişelendiren bu doğal afet konusunda araştırmalarını yürüten Kandilli Rasathanesi, Deprem Bilgi Sistemi isimli uygulamasını hayata geçirerek uygulamayı herkesin kullanımına sundu. Peki, deprem bilgi sistemi nedir? Detaylar haberimizde.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından çıkarılan bu uygulamayı akıllı telefon ve tabletlerinize yükleyebilirsiniz. Deprem Bilgi Sistemi uygulaması sayesinde tüm Türkiye ve yakın çevrede gerçekleşen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uygulamanın tek amacı depremler hakkında bilgi vermek de değil. Uygulama, Türkiye’nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşmayı da planlıyor. Deprem Bilgi Sistemi sayesinde kullanıcılar bulundukları konumlarda daha önceden meydana gelmiş depremleri görebilecekler.

Deprem Bilgi Sistemi, kullanıcıların görüşlerine de ihtiyaç duyacak. Akıllı telefonuna ya da tabletine uygulamayı indirmiş olan kişiler bir deprem olduğunu hissettiklerinde bu depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi’ne bildirebilecekler. Uygulamanın bu özelliği sayesinde depremin nerede ve hangi şiddette hissedildiğinin anlaşılması hedeflendiyor.

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.