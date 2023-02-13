Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nin Çekilmesi Hakkında Açıklama Yaptı

Kandilli Rasathanesi, sosyal m edyada dikkat çeken Marmara Denizi'nin çekilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nin Çekilmesi Hakkında Açıklama Yaptı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra birçok uzman İstanbul ve İzmir çevresi için deprem uyarısı yaparken bazı noktalarda "deprem işareti" olarak görülen hadiselerin gözlemlenmesi, kafalarda soruş işareti yarattı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde suyun 25 metre çekilmesiyle ilgili Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Sosyal medyada bu çekilmenin depreme işaret ettiğine dair görüşlerin artmasının ardından Kandilli Rasathanesi olayın depremle ilgili olmadığını, bir hava olayı olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nin Çekilmesi Hakkında Açıklama Yaptı

Suyun Çekilmesi Deprem Habercisi Değil!

Süleymanpaşa ilçesinin Altınova Mahallesi'nin denize kıyı bölgelerinde gerçekleşen çekilme olayı, bölge halkında endişe yarattı. Suyun bazı noktalarda 25 metreye kadar çekildiği ve deniz içerisinde yer alan Kral Yolu isimli kayalık bölgenin ortaya çıktığı gözlemlendi.

Kandilli Rasathanesi ise suyun çekilmesinin basınç farkından kaynaklı bir meteorolojik bir olay olduğunu belirterek depremle alakalı olmadığını ifade etti.

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