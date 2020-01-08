Kanguru Adası'nın Üçte Biri Yangında Kül Oldu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kameralarını Avustralya yangınlarına çevirdi. Avustralya ana kıtasının hemen yanında bulunan Kanguru Adası ise yangınların en acı örneklerinden birini oluşturuyordu. NASA, çektiği fotoğraflarla adanın üçte birlik kısmının yandığı tespit etti.

NASA tarafından geçtiğimiz yıllarda uzaya fırlatılan Terra uydusu tarafından, birçok endemik türe ev sahipliği yapan Kanguru Adası hakkında önemli bilgileri bir araya getirdi. CNN'in haberine göre NASA yetkilileri "ekolojik bir trajedi" diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, adında geçen sevimli hayvanın yanı sıra denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor. Adanın batı ucunda yer alan Flinders Chase Ulusal Parkı ise Penguen kolonilerine ev sahipliği yapması ile biliniyordu.

Eyalet hükümeti yetkililerine göre Kanguru Adası'ndaki yangınlar Aralık'tan beri devam ediyor. Yangında şimdiye kadar iki kişinin öldüğü açıklandı. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor. Buradaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu başladığı tahmin ediliyor.