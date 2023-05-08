Android'de Kanser Eden Arka Plan Uygulamalarına Son!

Google, uygulamaların arka planda rastgele çalışmasını engellemek için Android cihaz üreticileriyle iş birliği yapıyor ve Samsung bu iş birliğine katılan ilk şirket olurken, Galaxy telefon sahiplerinin bu yılın sonlarında Android 14 tabanlı One UI 6.0 çıktığında bu ortaklığın faydalarından yararlanmaları bekleniyor.

Google'ın bir blog yazısında belirttiğine göre bu iş birliği, Android'in uzun süredir devam eden sıkıntılarından birini, yani cihazlar arasında "ön plan hizmetleri ve arka plan çalışmaları üzerindeki kısıtlamaları" ele almayı amaçlıyor. Google, Android 14'teki arka plan API'lerinin tüm cihazlarda tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Şu anda Samsung gibi önde gelen Android telefon üreticileri, sistem performansını optimize etmek ve pil ömrünü uzatmak için arka plan uygulamalarını olabildiğince durdurmak adına genellikle agresif davranıyor. Bunun nedeni, bir uygulama kullanılmıyor olsa bile arka planda çalışırken bellek ve pil ömrü gibi sistem kaynaklarını tüketebilmesidir. Bu da cihazın yavaşlamasına ve pilinin bitmesine neden olarak kötü bir kullanıcı deneyimine yol açabilir.

Arka Planda Çalışan Uygulamaların Yararları ve Zararları Neler?

Akıllı telefon üreticileri arka planda çalışan uygulamaları kaldırarak pil gücünden tasarruf edebilir ve cihazlarının pil ömrünü uzatabilir ancak bunun bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin, bir uygulama kişilerinizi senkronize etmek veya yeni e-postalar indirmek gibi bir hizmet sağlamak için arka planda çalışıyorsa uygulamanın kapatılması pek çok hizmetin çalışmasını engeller.

Google, "donanım üreticileriyle olan ortaklıklarının ve bu değişikliklerin, geliştiricilerin farklı Android cihazlarda tutarlı bir şekilde çalışan uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıracağını" söylüyor.

Android 14, geliştiricilerin ön plan hizmet türlerini beyan etmelerini ve türe özgü izinler talep etmelerini kolaylaştırarak, arka plan uygulama kısıtlamalarını en aza indirecek. Bu, ön plan hizmetlerinin ne zaman kullanılmasının uygun olduğunu netleştirmeye yardımcı olacak ve uygulamaların yalnızca gerekli olmadıklarında kısıtlanmasını sağlayacak. Google Play ayrıca ön plan hizmetlerinin ve kullanıcı tarafından başlatılan veri aktarım işlerinin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için yeni politikalar uygulayacak.