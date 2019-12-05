Kanser Hastalığının Tedavisinde Sona Yaklaşmış Olabiliriz

Araştırmacılar sıfır yerçekimi koşullarında kanser hücrelerinin bir gün içerisinde öldüğünü tespit etti.

Şimdi planları onları uzaya yollamak.

Tedavi için Önemli Rol Oynayabilir

Avustralyalı araştırmacılar, mikrogravitenin kanser hücreleri üzerinde bulunan kayda değer etkisinin ardından uzaya kanser hücresi göndermeyi planlıyor. Konu hakkında açıklama yapan University of Technology Sidney Biyomedikal Mühendisliği Araştırmacısı Joshua Chou, "Çevremdeki pek çok insan kanser olmaya başladı ve bu durum beni kanser hücreleri üzerine araştırma yapmam için motive etti." dedi.

"Kanser için sihirli bir değnek geliştirmemizin yolu yok. Çünkü herkesin kanseri farklı ve her bünye farklı tepki veriyor." diyen Chou, "Vücudun farklı bölgelerinden dört farklı kanser hücresi türü aldık ve onları mikrogravite durumuna soktuk." diye ekledi. Çalışmanın devamını aktaran araştırmacı, "Ve bulduğumuz şey şuydu ki, bu kanser hücrelerinin yüzde 80 ila yüzde 90'ı yirmi dört saat içinde öldü."

Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderilecek

Joshua ve ekibi, 2020 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na kanser hücresi gönderecek. "Hücre üzerinde etkili olan asıl şeyin mikrogravite olup olmadığını görmek istiyoruz." diyen Chou, bu çalışmaların tedavilerde önemli bir yere sahip olabileceğini vurguladı.