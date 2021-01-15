Kanser Hücreleri Kemoterapiden Kaçmak İçin Kış Uykusuna Yatabiliyor

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, kanser hücrelerinin kemoterapiden kaçmak için ayılar gibi kış uykusuna yatabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu hücreler canlı bir organizma gibi davranarak hayatta kalma faaliyetlerini yavaşlatabiliyor. Aynı araştırma ekibi, söz konusu hücrelerin kış uykusuna geçmesini engellemenin de bir yolunu keşfetti.

Kemoterapiden Kaçmak İçin Kış Uykusuna Yatan Kanser Hücreleri

Yeni tip koronavirüs salgını şu anda dünyanın en çok ilgili olduğu konulardan biri olabilir. Sağlık sektörü, COVID-19 salgının başladığı ilk gün itibarıyla salgını bitirmek için aşı ve daha iyi tedavi yöntemleri geliştirme çalışmalarına odaklandı ancak insan sağlığı için tehdit oluşturan tek büyük sorun yeni tip koronavirüs ile sınırlı kalmıyor.

Bilim dünyasında kaydedilen bütün başarılara rağmen kanser üzerinde yüzde yüz etkili bir çözüm henüz geliştirilemedi. Dünya genelinde devamlılığını sürdüren yeni tip koronavirüs salgınında dahi bu tıbbi durumu inceleme amacı taşıyan birçok araştırma bulunuyor.

Birkaç gün önce gerçekleştirilen yeni bir araştırma ise kanserli hücreler hakkında şaşırtıcı bilgiler sunuyor. Bu hücreler tıpkı canlı bir organizmaymış gibi kemoterapi tedavisinden kaçmak için ayılar gibi kış uykusuna yatabildiği ortaya çıktı. Bu araştırma her ne kadar endişe verici gibi görünüyor olsa da araştırmayı gerçekleştirilen ekibin buna yönelik geliştirdiği bir çözüm de bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre araştırmayı gerçekleştiren ekip, kanserli hücreleri kış uykusundan uyandırmanın yolunu da bulmuş durumda. Son çalışmalarla birlikte kemoterapi ile bu zararlı hücreleri öldürmek mümkün hale geliyor.

Kanserli Hücrelerin Kış Uykusuna Yatması Nasıl Engellendi?

Bu zamana kadar bilim dünyasının kaydettiği tüm ilerlemelere rağmen günümüzde hiçbir doktor kanserden kurtulmak için uygulanabilecek kesin bir tedavi yöntemi vadedemiyor. Doktorlar, kemoterapi ve benzeri tedavi yöntemlerinin işe yarama ihtimali yüksek olsa da hastalığın nüksetme riskinin her zaman var olduğunu söylerler.

Kemoterapiye yanıt vermeyen kanser hastalarını da unutmamak gerekiyor. Bu hücrelerin yok edilmekten kaçmak için kış uykusuna yatabildiğinin keşfedilmesi, tedaviye iyi cevap vermeseler de hastalara yardımcı olabilir.

Bu hücreler, kemoterapi tedavisi sona erene kadar hayatta kalmak için hücrenin içindeki proteinleri tüketmelerine imkân veren otofaji ismi verilen bir süreci başlatıyor. Otofaji sürecinin başlatılmasına olanak tanıyan bir molekülü hedef alan araştırma ekibi, bu işlemin hücrelerin kış uykusuna girmesini engellemenin bir yolu olduğunu öğrenildi. Sonuç olarak kemoterapi tedavisi ile söz konusu hücreler öldürüldü.