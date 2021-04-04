Türkiye'yi Koronavirüsten Sonra Kanser Pandemisi Bekliyor!

Kanser pandemisi hakkında endişe verici açıklamalar geldi. Gerçekleştirilen araştırmalarda kanser taramalarının yüzde 90 oranında azaldığını belirten Onkoloji Uzmanı Halis Yerlikaya, kansere ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Önümüzdeki Yıllarda Kanser Pandemisi Yaşanabilir

Son bir yıl içinde tüm vatandaşların yeni tip koronavirüse yönelmesiyle birlikte kanser hastalığının ihmal edildiğini ifade eden Onkoloji Uzmanı Halis Yerlikaya, bu dönemde hastanelerin tamamen COVID-19'a yoğumlaştığını söyledi. NTV'deki habere göre insanların hastaneye gitmekten korktuklarını ifade eden Yerlikaya, çok sayıda geç tanı alan hastanın olduğunu açıkladı.

COVID-19 salgınından sonraki döneme dair endişe verici açıklamalarda bulunan Halis Yerlikaya, "Tanı almayan çok sayıda hastalarımız var. Bütün bunların sonucunda aslında önümüzdeki yıllarda biriken bir hasta grubunun olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kanser pandemisi bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Onkoloji Uzmanı Yerlikaya, "Yaşlanan nüfus, beslenme biçimi, obezite, sigaranın kullanılması gibi nedenlerle toplum içerisinde de giderek artmaktadır. Kanser tanısı alan hasta sayısı artmaktadır. Dolayısıyla çok sayıda yeni hastamız olabilmektedir. Bütün bunların erken teşhis edilmiş olması lazım" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, "Bu kanser pandemisinin yani toplum içerisinde çok sayıda kişinin kansere yakalanmasının önüne geçmek için de önlemler alınması, kanseri ortaya çıkaran faktörlere yönelik bir takım mücadele gerekiyor ama aynı zamanda kanser oluştuysa da erken teşhis etmemiz gerekiyor ki çok daha rahat tedavi edelim" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Böylece hastalık yayılmadan, dördüncü evreye varmadan bu hastalarımıza gerekli tedavileri sağlayalım ve hayatta tutabilelim. Ne yazık ki Covid-19 pandemisi sürecinde biz bunu yapamıyoruz. Hastalarımız hastanelere gelemiyorlar. Bütün bunların sonucunda da çok sayıda tanı almamış, tanısı gecikmiş hastamız olabilmektedir." "Toplumsal düzeyde farkındalık oluşturamazsak, buna yönelik gerekli önlemleri alamazsak, gerekli çalışmaları yapamazsak, sağlık sistemimizi buna göre düzenleyemezsek, COVID-19 dışı hastaların sağlığa erişimini sağlayamazsak bu pandemiyi belki geçebiliriz, virüse bağlı pandemiyi kontrol altına alabiliriz ama kanserin oluşturacağı pandeminin bedelini de toplum olarak ödemek durumunda kalabiliriz."

Önümüzdeki yıllarda kanserin en fazla görülen hastalıklardan bir tanesi olacağını ve ölüme neden olan hastalıkların ilk sırasında yer alabileceğini düşündüklerini belirten Yerlikaya, "İnsanlarımız eğer kanserin belirtisi olabilecek bulgular varsa hastanelere gitmekten çekinmesin. Belirli yaş gruplarına göre tanımlanmış tarama programları var ve bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Pandemi var diye bu taramaları yapmaktan vazgeçmesinler" şeklinde konuştu.