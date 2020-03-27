Kanser Tedavisi İçin Umut: Biyosensör

İnsan vücudunun iç yapılarını göstermek için vazgeçilmez bir araç haline gelen ultrason, insan vücudu ilaçlara veya hastalığa tepki verirken çok daha ayrıntılı ve dinamik bir resim sunabilir mi?

Araştırmacılar, bu sorudan yola çıkarak dünyanın ilk ultrason biyosensörü adı verdikleri cihazı geliştirmek için çalışmalarına hız verdi. Bu araştırmaların amacı arasında tümörleri düşük maliyetli bir şekilde görüntülemek ya da inmelerin etkilerini açığa çıkarmak da yer alıyor

Biyosensör daha hızlı tespit yapacak

Son derece küçük, toksik (zararlı) olmayan biyosensörler, doktorlara ve araştırmacılara farklı bedensel süreçler üzerinde tamamen yeni bir bakış açısı sunacak.

Diğer araştırmaların arkasında olan bilim insanları, vücuttaki ilaç seviyelerini ve biyolojik molekülleri gözlemleyecek bir biyosensör geliştirmek için hızını artırdı. Şimdilerde; ultrason görüntüleme, temelde gazla dolu mikro baloncukları karşılaştırma yöntemi ile yapılıyor. Araştırmacılar bu sistemle birlikte, yalnızca 20 dakikaya kadar dayanabilen mikrobaloncuklara çok daha dayanıklı bir alternatif getirecek.

Sizce bu yeni biyosensör ürünleri kanser tanısında hızlandırıcı etki yaratabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.