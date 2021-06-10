Kanser Tedavisini 24 Saate Düşüren Kan Testi Geliştirildi

Yeni kan testi kanser tedavisinde çığır açacak. Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen son çalışmaya göre, ilk kez bir kan testi kanser tedavisinin hemen işe yarayıp yaramadığını anlayabilir.

Kanserli hücrelerle uğraşırken, en etkili tedavileri mümkün olduğunca erken bulmak hayati olabilir. Yeni bir kan testi, doktorların kanser tedavisinin işe yarayıp yaramadığını belirleme süresini sadece 24 saate düşürüyor.

Yeni kan testi kanser tedavisinde çığır açacak

Bilim adamları, hedeflenen kanser tedavisinin (doğrudan belirli moleküllere yönelik) tümör büyümesi üzerinde bir etkisi olup olmadığını, kanı 24 saat içinde analiz etmenin bir yolunu buldular. Böyle hızlı bir geri dönüş, tedavinin hızla uyarlanabileceği veya yeniden düşünülebileceği anlamına geliyor.

Teste, küçük moleküllü kimyasal doluluk ve protein ekspresyonunun hücre dışı izlemesi (ExoSCOPE) denir ve kandaki hücre dışı kesecikleri yani hücreler tarafından salınan küçük partikülleri arayarak çalışır. Bu testin hipotezine göre, bir ilacın isabet ettiği kanser hücreleri, içinde o ilacın izlerini taşıyan hücre dışı kesecikleri salgılamalıdır.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden biyofizikçi Shao Huilin, "Tümör görüntüleme gibi geleneksel prosedürler sadece pahalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda gecikiyor. Bu yöntemler için tedavi etkinliği ancak haftalar sonra belirlenebilir. ExoSCOPE'u kullanarak, tedavinin başlamasından sonraki 24 saat içinde ilaç etkinliğinin sonuçlarını doğrudan ölçebiliriz. Bu, kanser tedavisinin izlenmesi için gereken süreyi ve maliyeti önemli ölçüde azaltacaktır" dedi.

Hücre dışı kesecikler, insan saçının çapından en az yüz kat daha küçüktür. Standart mikroskoplar tarafından görülemezler, ancak bilim adamları, milyonlarca altın nano-halka içeren özel bir sensör kullanarak, keseciklerin yaydığı ilaç sinyallerini almayı başardılar.

ExoSCOPE sistemi, toplanan kan örneğinin yaydığı ışık sinyallerinin karmaşık bir analizi sayesinde ilaçların vücuttaki hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını gösterebilir. Daha da iyisi, yeni kurulum zaman içinde ilaç dinamiklerini izleyebiliyor, tedavilerin nasıl çalıştığını veya dirençle karşılaşıldığını kontrol edebiliyor. Yani tıp uzmanlarına çok kısa sürede kapsamlı bir görüntü sunuyor.

Huilin, "Bu yöntem, analiz için yalnızca çok az miktarda kan örneği gerektirir ve her bir testin tamamlanması bir saatten az sürüyor. Yani, daha az istilacı ve daha bilgilendirici." ifadelerini kullandı.

Son iki yıldır ExoSCOPE'u geliştirmek için çalışan ekip, şimdi daha fazla hastalık türünü kapsayacak şekilde erişimini genişletmek ve daha fazla tedavi türünü almak istiyor. Teknoloji yaklaşık üç yıl içinde kullanımda olabilir.