Kanser Tedavisinde Yeni Süreç: Tel Toka DNA Yöntemi!

Kanser yıllardır süregelen ve tedavi çalışmaları üzerinde çalışılan kabul görmüş bir hastalık. Sayısız farklı yöntemle sayısız araştırma yürütülen konuyla ilgili bilim insanları yeni bir tedavi yöntemi araştırıyor.

Yeni yöntem, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri ile oluşan hücrelerin yanı sıra kötü huylu melanom hücrelerini de hedefliyor. Tel toka şeklindeki bir çift kanser öldürücü DNA, bu kanser sonrası oluşan kanser hücrelerine enjekte ediliyor. MikroRNA adı verilen moleküllere bağlanması sonucu çözülüyor ve daha uzun DNA zincirleri aracılığıyla bağışıklık sağlıyor.

Bağışıklık Sistemi Yeni Yöntemle Güçleniyor

Bu bağışıklık sistemi daha sonra tehlikeli hücreleri tanımlayıp öldürüyor ve doğal bağışıklığın kazanılmasında önemli rol oynuyor. Bilim insanları bu yöntemin bilinen yöntemlerden oldukça farklı olduğunu ve tedavide çığır açabileceklerini belirtiyor.

Şu ana dek kansere dair pek çok DNA ve RNA hücreleri üzerinde değişikliği amaçlayan ilaçlar üretilmeye çalışıldı ancak bunlarda bulunan bilgi taşıyıcı moleküller ile kanserli hücreler arasında ayrım yapmak sanıldığından çok daha zor. Keza sağlıklı hücreler de yer aldığından hasta mevcut durumundan çok daha kötü duruma düşebilir.

Bu tel toka şeklindeki DNA yöntemi ile bilim insanları kanserli hücreleri doğrudan hedef alabiliyorlar. Gelecekte konuyla ilgili daha fazla araştırma ve sürecin hayata geçtiğini görmeyi bekliyoruz.