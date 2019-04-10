Kanser Vakaları Artabilir: Tıbbi Cihazlarda Virüs Aldatmacası

Tıbbi cihazlar ile ilgili keşfedilen bir güvenlik açığı nedeniyle, kanser vakaları artış gösterebilir. Dünyanın önemli üniversitelerinden birinde yapılan araştırmalarda, son derece çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Detaylar bu haberimizde.

Genellikle sadece dizüstü bilgisayarlara veya cep telefonlarına virüs bulaştığını zannederiz. Ancak sadece bunlar değil, aynı zamanda çeşitli tıbbi görüntüleme cihazlarına da virüs bulaşabilir. İsrail'de yer alan Ben Gurion Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma Merkezi, bu cihazların da virüs alabileceğini söylüyor.

Kanser vakaları tıbbi cihazlardaki virüsler nedeniyle artış gösterebilir

Ben Gurion Üniversitesi'nde yer alan Siber Güvenlik Uzmanları, kasıtlı olarak bir hastanenin tıbbi cihazlarına virüs bulaştırdılar. Bulaştırılan bu virüsler, kısa bir süre içerisinde tıbbi cihazların ortaya çıkardığı raporlara sızdı. Raporlardaki tomografi sonuçlarını değiştiren virüsler, kanser olmayan hastalarda bile tümör varmış gibi gösterebildi.

Ortaya çıkan bu sonucun çok daha ilginç bir tarafı da var. Her ne kadar bu tıbbi görüntüleme cihazları yapay zekaya sahip olsa bile, virüsler onuda kandırmayı başardılar. Zararlı yazılımlar aynı zamanda, hasta insanların testlerinde yer alan kanser izlerini de tamamen yok edebildi.

Bu üniversitedeki siber güvenlik uzmanlarının böyle bir deneme yapmalarının nedeni ise, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilmek. Ayrıca uzmanlar tarafından ifade edildiğine göre, politikacı veya başkan adayı olan kişilerin test sonuçları değiştirilebilir ve böylece yarıştan çekilmeleri sağlanabilir.

Bu virüslerin etki edebildiği yerler ise, tomografi ve MR gibi bilgisayarlı görüntüleme sistemleri ve diğer tıbbi cihazlardan oluşuyor. Aşağıdaki videoda, siber güvenlik ile ilgili bazı detaylara yer verildi. Sizce de bu virüsler, insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor mu? Görüşlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.