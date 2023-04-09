Kanser ve Kalp Hastalığı Aşıları Yolda: Milyonlarca İnsanı Kurtarabilir!

Modern tıbbın geldiği noktada, birçok hastalığa karşı çare bulsak da kanser ve kalp hastalıkları, hala her sene milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Özellikle kanserin önlenemez yükselişi, birçok araştırmacıyı aşıları bulmak adına adım atmaya itti.

Independent'ta çıkan bir habere göre Covid aşılarını da üreten firma olarak bilinen ilaç firması Moderna, 10 yıl içerisinde kalp ve kanser hastalıkları için aşı üretebileceklerini iddia ediyor.

2030 Yılına Kadar Geliştirilecek

Moderna'nın baş tıbbi sorumlusu konumundaki Dr. Paul Burton, geliştirilen aşıların kardiyovasküler ve otoimmün hastalıkları gibi durumları tedavi edebilmesini umduklarını belirtti.

The Guardian'a konuşan araştırmacı, "Bu aşıya sahip olacağız ve son derece etkili olacak. Milyonlarca olmasa bile yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak. Dünyanın dört bir yanından insanlara birden fazla farklı tümör türüne karşı kişiselleştirilmiş kanser aşıları sunabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Son yılların gelişen teknolojilerinden olan ve Covid hastalığı için de kullanılan mRNA aşı yöntemi, kanserin vücuttan atılmasında önemli rol oynayacak. Buna göre aşı, astanın vücudunda büyümekte olan kanser hücrelerine saldırıp sağlıklı hücrelerin etkilenmesine izin vermeden kanseri yok edecek.

Burton'a göre mRNA, başta kanser olmak üzere kalp hastalıkları da dahil olmak üzere birçok hastalık çeşidinde başarılı bir şekilde uygulanabilir. Hatta nadir görülen hastalıklarda dahi etkili olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Moderna sadece bu alanda çalışmalar yürüten tek firma değil. Ünlü Türk doktorlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de kurucuları arasında olduğu BioNTech, uzun yıllardır kanser aşısı geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda insan denekler üzerinde de test edilmeye başlanan aşıların 2030'lu yıllarda yaygın kullanıma uygun hale getirilebileceği iddia ediliyor.