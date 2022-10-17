Kanserin Neden Bu Denli Hızlı Yayıldığı Bulundu

Kanser, vücudun herhangi bir yerinden diğerine yayılma konusunda korkunç bir yeteneğe sahiptir ve bu, zayıflatıcı hastalıkları her zaman bu kadar ölümcül yapan şeyin en önemli sebebi. Metastaz olarak bilinen bu süreç bilim insanlarını her zaman şaşırtmıştır ancak şimdi yeni bir çalışma, araştırmacıları kanserin nasıl yayıldığını anlamalarına yardımcı olmak için doğru yöne işaret etmiş olabilir ve bu da gelecekte yeni tedavi seçeneklerine yol açabilir.

Kanserin nasıl yayıldığına dair atılım, Cambridge Üniversitesi'ndeki Kanser Araştırma Ensititüsü'nde bulunan bir ekip tarafından yürütülen araştırma sırasında ortaya çıktı. Araştırmacılar, NALCN proteini gibi belirli proteinlerin aktivitesini bloke etmenin farelerde kanser hücrelerinin metastazını da tetikleyebileceğini buldular.

Kanser için yeni tedavi seçenekleri bulma mücadelesi yıllardır zorlu koşullarda devam ediyor. Doktorlar cilt kanseri hücrelerini öldürebilen radyoaktif bir jel yarattılar ve hatta bazıları Viagra'nın kanser önleyici bir ilaç gibi davrandığını bile keşfetmişti.

Kanserin Nasıl Yayıldığının Keşfi Tedavilere Işık Tutabilir

Bu yeni araştırma yeni tedavi seçenekleri açabilir. Araştırmacılar, kanser hücrelerini metastaz yoluyla yaymanın yanı sıra, NALCN proteininin sağlıklı hücrelerin vücudun diğer bölgelerine gitmesini durdurmaktan da sorumlu olabileceğini buldular.

NALCN proteini çıkarıldığında, araştırmacılar pankreastaki sağlıklı hücrelerin böbreğe göç ettiğini ve sağlıklı böbrek hücreleri hâline geldiğini gördüler. Bu bulguların bir sonucu olarak araştırmacılar, kanserin yayılmasının ana yolu olan metastazın, hastalığa bağlı anormal bir süreç olmayabileceğine inanıyorlar.

Metastazın, kanser hücrelerinin vücudun bir bölümünden diğerine aktarılmasının birincil yolu olduğu düşünüldüğünde, bu özellikle önemli bir durum ve sağlıklı hücreler de bu aktarım sürecini kullanabildiğinden, gelecekte daha fazla tedavi seçeneğinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Kanserin nasıl yayıldığını anlamak, onu tedavi etmenin yeni yollarını bulmanın her zaman önemli bir parçası olmuştur.