Kanserli Hücreleri Yok Eden T-Hücreleri Geliştirildi

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir bağışıklık hücresi reseptörü, herhangi ek tedaviye gerek kalmaksızın bazı kanserli hücreleri yok edebilecek seviyeye geldi. Böylece kansere yakalananların, hiç ilaç almadan ya da kemoterapi gibi tedavilere gerek duymadan iyileşebilmelerinin önü açıldı.

Araştırmayı yapan ekip, henüz elde ettikleri sonuçların kullanılabilir hale gelmediğinin altını çizdiler. Fareler ve laboratuvar ortamındaki insan hücreleri üzerinde çalışmaların olumlu gittiğini kaydeden ekip, henüz insanlar üzerinde deneme yapmadıklarını aktardılar.

T-Hücresi nedir?

T-Cell, bağışıklık sistemi içerisinde yer alan bir tür beyaz kan hücresi olarak tanımlanabilir. Bu kan hücreleri üzerine yapılan araştırmalar ise henüz onkoloji dünyası için oldukça yeni. Buna rağmen araştırmaların erken aşamasında alınan sonuçlar, kanser tedavisine yönelik umut verici kazanımlar elde edilebileceğini gösterdi.

T-Cell terapisi denilen yöntemde ise beyaz kan hücrelerinin bazı özellikleri üzerinde değişiklik yapılarak, kanser hücrelerinin üzerine gitmeleri sağlanıyor. CAR-T denilen bu yöntemde, beyaz kan hücreleri hastanın vücudundan alınıyor ve laboratuvar ortamında üzerlerinde değişiklik yapılarak, kanser hücrelerini yok edecek şekle getiriliyorlar.

Genetik olarak değişen hücreler daha sonra hastaya tekrar enjekte edilerek kanser ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Şimdilik sadece belirli kanser hücreleri üzerinde çalışan tekniğin ilerleyen günlerde geliştirilmesi düşünülürken, CRISPR–Cas9 teknikleri ile T-hücrelerinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan bilimsel araştırmanın detaylarına ise Nature Immunology adresi üzerinden ulaşmanız mümkün.