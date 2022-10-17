Ünlü Sanatçı Kanye West, Popüler Sosyal Medya Platformunu Satın Alıyor

Ye olarak bilinen sanatçı Kanye West, kısa süre önce antisemitik yorumlar yaptığı için Twitter ve Instagram hesaplarını kapatmıştı. Şimdi ise sosyal medya platformu Parler'i satın alıyor. Parler, satın almanın "iptal edilemez bir ekosistem" yaratmaya yardımcı olacağını söylüyor.

Artık Ye olarak bilinen müzisyen Kanye West, kendisini Twitter'a "ifade özgürlüğü" alternatifi olarak şekillendiren bir sosyal medya platformu olan Parler'i satın alıyor. Satın alma, Parler tarafından bir basın açıklamasında duyuruldu ve Ye ile bu yıl içinde tamamlanması beklenen bir prensip anlaşmasına girdiğini söyledi.

Kanye West bir basın açıklamasında, "Muhafazakar görüşlerin tartışmalı olarak görüldüğü bir dünyada, kendimizi özgürce ifade etme hakkımız olduğundan emin olmalıyız." dedi. Parler'ın ana şirketi Parlement Technologies ise satın almanın "tüm seslerin memnuniyetle karşılandığı iptal edilemez bir ekosistem" yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Parler Daha Önce Uygulama Mağazalarından Kaldırılmıştı

Platform, isyancıların 6 Ocak 2021'de Capitol binasına yönelik saldırıyı planlamasına ve koordine etmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı. İsyanların ardından hem Google hem de Apple, Parler'ı ilgili uygulama mağazalarından kaldırdı. Apple, Parler'deki "şiddet tehditleri ve yasa dışı faaliyetler"e atıfta bulundu ve sosyal medya ağının "insanların güvenliğine yönelik bu tehditlerin çoğalmasını ele almak için yeterli önlemleri almadığını" söyledi. Aynı ay Amazon da Parler'i web barındırma hizmetinden çıkardı.

Parler, gönderileri daha yakından kontrol etmeyi kabul ettikten sonra her iki uygulama mağazasında da eski durumuna getirildi. Web sitesi Şubat 2021'de tekrar yayına girdi. Parlement Technologies'in basın açıklaması, satın alma işleminden sonra "sürekli teknik destek" sağlamaya ve "özel bulut ve veri merkezi altyapısı aracılığıyla bulut hizmetleri sunmaya devam edeceğini belirtiyor.