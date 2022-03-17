Kanye West'in Instagram Hesabı Askıya Alındı

TMZ'nin bildirdiği habere göre paylaşımlarıda eski eşi Kim Kardashian’ı ve yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson’ı hedef alan, söylemlerinde taciz boyutuna varan rapçi Kanye West, 24 saatliğine Instagram’dan engellendi.

West'in Noah'a yönelik ırkçı hakaretler içeren bir gönderisi yasağın asıl nedeni gibi görünüyor. Meta sözcüsü, "Kanye West’e ait son gönderiler platformumuzun nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal etti. Bu yüzden ünlü şarkıcıya 24 saatlik ceza vermek durumunda kaldık." ifadelerine yer verdi. 44 yaşındaki şarkıcının Instagram hesabı geçici olarak kilitlendi. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, Kanye West’in mesaj atma ve yorum yapma özelliğine kısıtlama getirdiklerini belirtti.

Kanye West'in Eylemlerinin Nedeni

Unpacking the Kim-Kanye-Pete situation and the harassment many women face when trying to leave a relationship. pic.twitter.com/qF3cfiYL9R — The Daily Show (@TheDailyShow) March 16, 2022

Noah, "Zengin ve ünlü olduğu için Kim için üzülmeyebilirsiniz ama onun yaşadıklarını izlemek korkunç ve bu, birçok kadının ayrılmayı seçtiğinde neler yaşadığına ışık tutuyor." dedi. Noah’ın geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian ayrılığı ile ilgili yorum yapması sebebiyle Kanye West’in bu şekilde karşılık verdiği belirtiliyor. Noah, Kanye West’in ayrılık arefesinde Kim Kardashian’a zorbalık yaptığını açıkladığı ifadelerde bulunmuştu.

West, Kim Kardashian’dan ayrıldığından bu yana sosyal medyada eski eşi ve yeni sevgilisi Pete Davidson’a sataşıyor. West, Pete Davidson’a şiddet uygulamakla ilgili paylaşımlarda da bulunmuştu. Meta, West'in askıya alındıktan sonra politikalarını ihlal etmeye devam etmesi halinde daha fazla önlem alınacağını söyledi.

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