Kanye West'in Instagram Hesabı Askıya Alındı

TMZ'nin bildirdiği habere göre paylaşımlarıda eski eşi Kim Kardashian’ı ve yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson’ı hedef alan, söylemlerinde taciz boyutuna varan rapçi Kanye West, 24 saatliğine Instagram’dan engellendi.

West'in Noah'a yönelik ırkçı hakaretler içeren bir gönderisi yasağın asıl nedeni gibi görünüyor. Meta sözcüsü, "Kanye West’e ait son gönderiler platformumuzun nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal etti. Bu yüzden ünlü şarkıcıya 24 saatlik ceza vermek durumunda kaldık." ifadelerine yer verdi. 44 yaşındaki şarkıcının Instagram hesabı geçici olarak kilitlendi. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, Kanye West’in mesaj atma ve yorum yapma özelliğine kısıtlama getirdiklerini belirtti.

Unpacking the Kim-Kanye-Pete situation and the harassment many women face when trying to leave a relationship. pic.twitter.com/qF3cfiYL9R