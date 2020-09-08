Kapalı Alanda Düğün Yaptılar: 147 Vaka ve 3 Ölüm Gerçekleşti

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. ABD'nin Maine eyaletinde beklenmedik bir olay yaşandı. İşte detaylar.

Düğünde Koronavirüs Faciası Yaşandı

Maine'deki Big Moose Inn'de 65 kişi bir düğüne katıldı. Düğünün ardından 10 gün içinde Millinocket Bölge Hastanesi, 28 pozitif vakanın olayla bağlantılı olduğu için kasabada "önemli bir COVID-19 salgını" yaşandığını bildirdi.

Maine CDC, CBS News'e şu anda en az 147 vakanın tespit edildiğini ve salgının yayıldığını söyledi.

Düğüne katılanlardan biri Maine'deki York County Hapishanesinde çalışıyor ve hapishanede geçen hafta itibariyle 72 vaka görüldü. 46 mahkum, 19 personel ve 7 aile üyesi. Düğüne katılanlardan bir kişi huzurevinde çalışmakta. Huzurevinde şu ana kadar 19 vaka rapor edildi. Düğünün misafirleri ve temaslarıyla bağlantılı şu anda üç COVID-19 ölümü gerçekleşti.

Koronavirüs hastalığından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. AVM gibi toplu alanlarda çok fazla kalmamanız önerilmekte. Maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak hastalıktan korunmak mümkün.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Öksürük veya ateş gibi belirtiniz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.