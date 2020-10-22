Açıldıktan 6 Ay Sonra Kapanan Quibi, 1.75 Milyar Dolar Yatırım Almıştı

Yaklaşık altı ay önce Silikon Vadisi'nde başında Google'ın olduğu büyük şirketlerden aldığı desteklerle yayın hayatına başlayan Quibi, bir tür yayın platformuydu. Çıktığı ilk günlerde Netflix'e rakip olarak gösterilen uygulama, sağlam yönetici kadrosu ve başarılı içerikleriyle piyasaya bomba gibi girmişti. Buna rağmen uygulamanın ömrü sadece 6 ay oldu ve aldığı 1.75 milyar dolarlık yatırıma rağmen kapanma kararı aldı.

Quibi, temelde Netflix gibi çalışıyor ve kullanıcılarına çeşitli video içerikler sunuyordu. Fakat rakiplerinden ayrılan en büyük noktası, içeriklerinin süreleriydi: Uygulamada yer alan bütün diziler ya da filmler en fazla 10 dakika uzunluğundaydılar. Şirket aslında hızlı tüketilebilir ve kaliteli video içerikler üretmek istiyordu.

Nisan ayında yayın hayatına başlayan Quibi'nin yatırımcıları ise şöyle sıralanıyordu: The Walt Disney Company, 21st Century Fox, NBCUniversal, Sony Pictures, Time Warner, Viacom, eOne, Lionsgate, MGM, Madrone Capital, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Alibaba Group, Liberty Global... Yukarıda ismi geçen devasa şirketlerin yanı sıra Google'ın yatırım şirketlerinden Pepsi gibi bir içecek üreticisine, Hollywood stüdyolarından perakende ürün satıcısı Walmart'a kadar onlarca şirket Quibi'ye ortak olmuştu.

Quibi Kapandı! Sebebi ise Pandemi Olarak Gösterildi

Dün yapılan açıklamayla Quibi'nin kurucusu Jeffrey Katzenberg ve CEO Meg Whitman, uygulamanın kapandığı bilgisini paylaştılar. Yapılan açıklamada, 10 dakikalık kısa bölümlü dizi fikrinin, kendi başına büyüyebilecek bir iş modeli olmadığı dile getirildi. Bununla birlikte Nisan ayında zirveye ulaşan pandemi sürecinin, Quibi'nin gelişememesinin baş aktörü olarak gösterildi.

Quibi'nin yöneticilerine göre platform açıldığında insanların ilgisi pandemiye yönelmişti. Dahası Nisan ayında, dünyanın dört bir noktasındaki insanlar ekonomik olarak neler olacağını tahmin edemediklerinden, yaptıkları ödemeleri çoğaltmaya pek yanaşmamışlardı. Hal böyle olunca çıktığı ilk günlerde yeterli dönüşümü yakalayamayan Quibi, sonrasında yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinden de yeterli verimi alamamıştı.

Tüm bunların üstüne bir de videoların gösterilme yönteminde kullandığı algoritmanın bazı patentleri ihlal etmesi üzerine çeşitli davalarla karşı karşıya kalan Quibi, sadece altı ay sonra kapanma kararı aldı.