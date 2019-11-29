Kapattığınız Netflix Hesabınız Yeniden Açılmış Olabilir

En popüler platformlardan olan Netflix ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. BBC tarafından yayınlanan bir radyo yayınında bazı insanların mağduriyetine yer verildi. İşte haberimizin detayları.

Son derece ilginç içeriklere sahip film ve diziler yayınlayan Netflix normal şartlarda hızlı bir şekilde üyelik iptali sağlıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir durum aslında bunun böyle olmadığını gösteriyor. Gelen haberlere göre bazı insanlar Netflix hesaplarının bilgileri dışında yeniden açıldığını farketti.

Hesap hırsızları Netflix hesaplarına kolayca ulaştı

Hesap hırsızları tarafından mağdur edilen Emily Keen Nisan 2019 tarihinde Netflix aboneliği iptal ettiğini ancak Eylül ayında Netflix tarafından en yüksek abonelik ücreti olan 11.99 sterlinin alındığını gördü.

Başkalarının Netflix hesabını çalan hırsızlar bu olayların hemen ardından giriş bilgilerini değiştirdi. Kullanıcılar yeni giriş bilgileri ile hesabı kullandılar. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük neden netflix platformunun kullanıcıların bilgilerini saklaması. Başka kişiler ise hesapları çalarak eBay gibi platformlarda satışa sunuyor.

Bu tarz şikayetler son dönemlerde giderek artmaya başladı. Açıklama yapan Netflix, gizliliğin kendileri için önemli olduğunu ve hesaplarında olağandışı bir faaliyet sezenlerin kendilerine haber vermesini istedi. Peki sizce Netflix gerçekten de gizliliğe önem veriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar döneminde bizlere aktarabilirsiniz.