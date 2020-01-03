Kapı Zili Kamerasının Kayıtları Cinayetin Sırrını Çözdü

Bugün herhangi bir kapı zili kamerası evinizin güvenliği için oldukça önemli olabilir. Ancak görünüşe göre yalnızca bu kadarla kalmıyor.

Cinayet İtirafını Kaydetti

Geçtiğimiz günlerde Teksas sınırları içerisinde işlenen bir cinayet arkasında bıraktığı yetersiz deliller nedeniyle bir miktar sekteye uğradı.

Kısaca bahsetmemiz gerekirse Jennifer Ebichi abisi Micheal Egwuagu tarafından bıçaklandı. Bu sırada eve gelen diğer aile üyeleri Egwuagu'nun evden çıkış yaptığı ana denk geldi. Katil, bu sırada diğer aile üyelerine kardeşini öldürdüğünü belirtti. Eve giden aile üyeleri yardım ekiplerini çağırsa da ne yazık ki Ebichi hayatını kaybetti.

Her şey aydınlık ve apaçık gözükebilir. Ama iddiaları kabul etmeyen Egwuagu bir anlamda delil yetersizliği nedeni ile suçlu kabul edilemedi.

Bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Dairenin girişinde her şeyi itiraf eden kapı zili kamerasının verileri incelendi ve Egwuagu tutuklandı. Burada ilginç olan detaylardan birisi de kameranın gün boyu kayıt yapmıyor oluşu. Yani zile basan aile üyelerinin basışı anından itibaren kayıt almaya başlayan kamera, itirafın olduğu alana kadarki kısmı kaydetti.