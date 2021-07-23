Kapsül Şeklinde Koronavirüs Aşısı Geliyor

Kapsül şeklinde koronavirüs aşısı için klinik denemeler başlıyor. Geliştirilen aşı adayının Delta varyantı başta olmak üzere yeni varyantlara karşı koruma sağlayabileceği açıklandı.Peki, kapsül COVID-19 aşısı ne zaman kullanıma sunulacak? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Kapsül Şeklinde Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

İsrail merkezli Oramed Pharmaceuticals, Hindistan merkezli ilaç firması Premas Biotech'in geliştirdiği aşının tek dozluk oral versiyonunu oluşturdu. Klinik denemeler, Oramed Pharmaceuticals tarafından gerçekleştirilecek olan klinik çalışmalara daha önce yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmamış 24 gönüllü katılacak. Gönüllülerde antikor oluşup oluşmayacağı gözlemlenecek.

Oramed Pharmaceuticals, mart ayında geliştirilen aşı adayını domuzlar üzerinde test etti. Yapılan testte domuzlarda antikorun oluştuğu gözlemlendi. Oramed CEO'su Nadav Kidron, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Kidron, yaptığı açıklamada, hap şeklindeki aşı adayının klinik denemelerinin önümüzdeki ay başlayacağını ifade etti. Klinik denemeler, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan onay sonrasında gerçekleşecek. Nadav Kidron, geliştirilen aşının bulaşıcılık oranı çok yüksek olan Delta başta olmak üzere yeni varyantlara karşı koruma sağlayabileceğini düşünüyor.

Aktarılan bilgilere göre kapsül şeklindeki aşı, diğer COVID-19 aşılarından farklı olarak çok düşük sıcaklıklarda saklanması gerekmeyecek. Bu, aşının tedariği ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağı anlamına geliyor. Kidron, söz konusu aşının özellikle aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde oldukça büyük bir role sahip olacağını ifade etti.

Aşı Yaptırıp Koronavirüse Yakalananlarda Yaygın Görülen Belirtiler

İngiltere'de yapılan bir araştırma ile birlikte aşı yaptırıp COVID-19'a yakalanan kişilerde en sık görülen semptomlar belli oldu. Araştırma kapsamında katılımcılar, tek doz aşı olanlar, çift doz aşı olanlar ve aşı olmayanlar olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Tek doz aşı olduktan sonra koronavirüs bulaşan kişilerde en yaygın görülen semptomlar arasında baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük yer aldı. Çift doz aşı yaptırdıktan sonra COVID-19'a yakalanan kişilerde en sık görülen belirtiler arasında baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı bulunuyor.

Aşı olmadan hastalığa yakalanan kişilerde ise boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürüğün en sık görülen semptomlar arasında yer aldığı açıklandı. Yapılan çalışma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara kıyasla koronavirüse yakalanma riskini azalttığını gözler önüne serdi.