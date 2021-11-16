ABD'de 3 Kar Leoparı Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde yer alan bir hayvanat bahçesindeki üç kar leoparı koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. COVID-19'a yakalanan iki Sumatra kaplanının ise iyileştiği açıklandı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Hayvanat Bahçesindeki Üç Kar Leoparı Koronavirüsten Dolayı Öldü

Nebraska eyaletinin Lincoln şehrinde bulunan bir hayvanat bahçesinde COVID-19'a yakalanan üç kar leoparının hayatını kaybettiği açıklandı. Yeni tip koronavirüse yakalanan iki Sumatra kaplanı ise iyileşti.

Hayvanat bahçesindeki yetkili bir kişi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ranney Everest ve Makaly isimli üç leoparın COVID-19 nedeni ile hayatını kaybettini, bu sebepten ötürü herkesin oldukça üzgün olduğunu açıkladı.

Lincoln'de yer alan hayvanat bahçesi, ilk olarak 13 Ekim tarihinde Sumatra kaplanlarının ve kar leoparlarının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. COVID-19 testleri dışkı örnekleri ve burun sürüntüleri ile yapılmıştı.

Yeni tip koronavirüse yakalanan hayvanlara tedavi için antibiyotik ve steroid verilmişti. Uygulanan tedaviler sonucunda Sumatra kaplanları iyileşti fakat kar leoparları hayatını kaybetti. Paylaşılan bilgilere göre hayvanat bahçesinde yer alan başka hiçbir hayvanda COVID-19 semptomları görülmedi.

Söz konusu hayvanlara yeni tip koronavirüsün nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor. Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada, hayvanlar ve ziyaretçiler arasında önemli bir mesafe olduğunu ve bu nedenle insanların herhangi bir risk altında olmadığını belirtti.

Yetkililer, hayvanat bahçesinin halka açık olduğunu ve yeni tip koronavirüsün insanlara ve hayvanlara bulaşmasını önlemek için her türlü önlemi almaya devam ettiklerini açıkladı. Yetkililer ayrıca hayvanların, personellerin ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yönergelerini takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Zoetis, hayvanlar için özel olarak yeni tip koronavirüs aşısı geliştirmişti. Şirket, 27 eyaletteki düzinelerce hayvanat bahçesine çok sayıda aşı bağışlamıştı. Hayatını kaybeden hayvanlara Zoetis'in geliştirdiği aşının uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, hayvanların insanlara yeni tip koronavirüs bulaştırma riski oldukça düşük fakat virüs belirli durumlarda insanlardan hayvanlara bulaşabiliyor.