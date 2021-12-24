Kara Akrep Olduğu Sanılan Türün Türkiye'ye Özgü Olduğu Ortaya Çıktı

Kara Akrep olarak bilinen akrep türünün yapılan yeni bir çalışma ile Türkiye'ye özgü bir tür olduğu tespit edildi. Türkiye'deki bu akrep türünün senelerden beri İran asıllı olduğu biliniyordu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur öncülüğünde bir araştırma ekibi, akrep türünün aslında özgün bir tür olduğunu saptadı.

Ekip tarafından yapılan çalışmanın sonunda Türkiye'de yaygın olarak görülen bu türün İran kökenli türden ayrılan bir tür olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Yağmur, Türkiye'ye özgü akrep türüne ise "Androctonus turkiyensis" adını verdiğini belirtti.

Kara Akrep Olarak Bilinen Türün Özgün Olduğu Tespit Edildi

AA muhabirine 18 senedir akrepler üzerinde araştırma yaptığını belirten Prof. Dr. Yağmur, tespit edilen bu türün aslında 100 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek özellikle Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Yağmur, bu akrep türü ile yöre halkının çok sık karşılaştığını ve sık sık sokma vakalarının yaşandığını kaydetti. Halk arasında "kara akrep" olarak bilinen türün yürütülen çalışmalarda bilinen türden ayrıldığını belirten Prof. Dr. Yağmur, akrep türünün vücudunun genel özelliklerinde ciddi farklılıklar olduğunu, Türkiye'ye özgü bu türe "Androctonus turkiyensis" adını verdiklerini belirtti.

Zehri İnsanları Öldürebiliyor

Yeni türün ortaya çıkmasını sağlayan ekibe önderlik eden Prof. Dr. Yağmur, Androctonus turkiyensis olarak adlandırılan türün çok tehlikeli olduğunu, çok sık sokma vakaları ile karşılaşıldığını ve zehrinin bir insanı kolaylıkla öldürebildiğini ifade etti.

Kara Akrep adı ve İran asıllı olması ile bilinen türün sokması halinde kişilerde oldukça kötü belirtiler görülebiliyor. Türkiye'de yeni tanımlanan akrep türü ile arasında benzer bir farklılık olması dolayısıyla sokması halinde ölüm tehlikesi en yüksek grubun kalp rahatsızlığı ve diğer benzer rahatsızlıkları olan kişileri içeren grubun olduğu söylenebilir.

Sokmalar nadiren ölümle sonuçlanıyor çünkü çoğu kişi panzehri zamanında alabiliyor. Öte yandan akrep sokmasının ardından birkaç saat içinde tıbbi yardım almayan kişiler ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor.

Peki, sizin bu türün aslında Türkiye'ye özgü bir tür olmasının tespit edilmesi ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.