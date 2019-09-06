Kara Deliği Fotoğraflayan Bilim İnsanlarına Para Ödülü

Geçtiğimiz aylarda kara deliğin ilk fotoğraflarını yakalayan ekip, üç milyon dolarlık "Atılım Ödülü"ne hak kazandı.

Kara deliğin ilk görüntülerini yakalayan ekip geçtiğimiz perşembe günü, "bilim oscar"ı olarak da bilinen bu ödülü aldıklarını açıkladı. Pek çok kategoriden dünyanın önde gelen bilim insanlarına verilen bu ödül, ekipte bulunan 347 kişi arasında paylaştırıldı.

Atılım Ödülü temel fizik, matematik ve yaşam bilimleri gibi alanlardaki en iyi bilim insanlarına veriliyor. Bu yıl 21,6 milyon dolarlık ödülün verildiği bu sistem, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Google'ın ortaklarından Sergey Brin gibi kişiler tarafından desteklenip finanse ediliyor.

Fizik dünyası açısından oldukça önemli bir yere sahip olan bu görüntüleme, aslında pek çok teorinin doğruluğunun sorgulanması açısından oldukça önemli bir buluş olma özelliği taşıyor.